Detenidos cuatro jóvenes en Córdoba por robar y amenazar a unos clientes de una gasolinera

La Policía Nacional de Córdoba ha detenido a cuatro jóvenes, uno de ellos menor de edad, acusados de haber amenazado a los clientes de la gasolinera situada frente a la barriada de Las Palmeras, a los que les robaron una cartera con dinero y un teléfono iPhone.

Según informan diversas fuentes, los hechos ocurrieron sobre las 6:50 del pasado 10 de marzo, cuando dos personas denunciaron un robo con violencia e intimidación en la citada estación de servicio por por parte de cuatro jóvenes.

En la denuncia, facilitada a este periódico, las víctimas relatan que en la madrugada del día de autos, cuando salían de la gasolinera, un vehículo se paró en seco delante de ellos y del mismo se bajaron tres hombres portando cascos de moto, y uno de ellos una defensa extensible.

El cuarto acusado, mientras tanto, se quedaba en el vehículo, y el resto, siempre según los denunciantes, “se dirigen hacia ellos en actitud muy agresiva y amenazándoles con reventarles la cabeza si no le dan todo lo que tengan”. Así, los tres jóvenes entran en el coche de los denunciantes y se llevan del mismo se llevan presuntamente la cartera con documentación y 200 euros y un iPhone, antes de emprender la huída.

Tras la denuncia, tres de los detenidos se presentaron en la comisaría “para devolver el iPhone”, según ha explicado su abogada, Mar Jiménez Sánchez. A su llegada, según el testimonio de la letrada, fueron detenidos y, tras pasar a disposición judicial, fueron puestos en libertad, acusados de un delito de robo con violencia e intimidación.

El cuarto detenido, el menor, no fue citado ese mismo día a declarar.

