Detenido un hombre tras una agresión con arma blanca en una pelea de madrugada

La Policía Nacional ha detenido a un joven de 18 años y con numerosos antecedentes policiales, acusado de una agresión con arma blanca a un joven en el transcurso de una pelea. Los hechos han ocurrido esta madrugada en la localidad de Lucena.

Según informa el diario Lucena Hoy y confirman fuentes del Centro Coordinador de Emergencias 112 Andalucía, varias llamadas alertaron sobre las 3:50 de que se estaba produciendo una pelea en las puertas de un local ubicado en la calle Juan Valera.

Los testimonios recabados hablaban de una pelea entre varias personas inicialmente, si bien con posterioridad se produjo la agresión con arma blanca. La Policía Nacional ha confirmado que el joven fue herido en cuello y rostro y que el arma se encontró en los alrededores.

El centro coordinador movilizó a la zona a efectivos de Policía Local y Policía Nacional, así como a sanitarios, que condujeron a la víctima, de 23 años, al Hospital Infanta Margarita de Cabra, donde fue ingresado aunque no corre peligro.

Con posterioridad se detuvo al presunto agresor, un joven de 18 años y con numerosos antecedentes policiales.

