Los bomberos acuden a sofocar un incendio con una persona atrapada en la calle Machaquito

Los bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de Córdoba han acudido en la mañana de este domingo a sofocar un incendio localizado en una vivienda de un bloque de pisos de la calle Machaquito.

La intervención ha tenido lugar mientras al mediodía y los bomberos han usado una grúa escalo para llegar a la vivienda, ubicada en la tercera planta de un bloque de siete. Fuentes presenciales informaban de que uno los habitantes estaba pidiendo auxilio desde el balcón.

El humo que sale del bloque es visible desde varios puntos de la ciudad. Los bomberos se han desplazado hasta el lugar de los hechos y en unos minutos estaban actuando contra el fuego del que, por el momento, no ha causado daños personales. En la vivienda sólo había una persona, que ha sido finalmente evacuada.

También han estado en la zona efectivos de Policía Local y sanitarios del 061, que han establecido un cordón perimetral para que no se acerquen los numerosos viandantes.

