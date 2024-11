Bellido dice que la Policía Nacional suma tres denuncias por robos en El Brillante en nueve meses

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha indicado que, según la información que le ha trasladado la Subdelegación del Gobierno, la Policía Nacional suma tres denuncias en los últimos nueve meses por robos en viviendas de El Brillante.

A preguntas de los periodistas, Bellido ha reconocido, aunque los robos en viviendas en la zona de El Brillante han sido y son motivo de preocupación, los datos de denuncias oficiales no sugieren una situación alarmante. “Estos datos, aunque no son cifras satisfactorias porque lo ideal sería cero robos, no deberían generar alarma entre los vecinos”, ja señalado el alcalde, que recordó que los residentes mantienen contacto permanente con el Ayuntamiento para informar de sus inquietudes.

Así, ha explicado que, en virtud de esta relación, se ha reforzado la presencia policial en la zona, sobre todo en épocas en las que más viviendas permanecen vacías, como medida preventiva ante posibles robos, y ha adelantado que para fortalecer la seguridad en la zona, el Ayuntamiento ha optado por reutilizar algunas cámaras de tráfico retiradas del Casco Histórico, que serán reubicadas en los principales viales de la Sierra.

En este sentido, ha apuntado que, aunque estas cámaras no están diseñadas específicamente para vigilancia de seguridad, contribuirán al monitoreo del tráfico, lo cual también puede ser un elemento disuasorio y pueden servir para investigaciones posteriores.

Bellido ha concluido que, aunque los robos “nos tienen que ocupar y preocupar”, los datos no justifican una alarma general.