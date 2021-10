Una veintena de empresas de robótica y automatización participarán en On Industry 2021

El Rectorado de la Universidad de Córdoba acogerá los días 15 y 16 de diciembre la segunda edición de las jornadas On Industry, en las que participarán una veintena empresas del sector de la automatización industrial, una actividad en auge que ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años. El respaldo de la UCO a On Industry es una muestra del compromiso de la institución académica con los nuevos desarrollos tecnológicos, la hiperconectividad y a globalización, ámbitos que están planteando importantes oportunidades y retos a la economía. La Universidad, junto a Fundecor y a Dauser, ya fue pionera en 2019 liderando la primera edición de esta iniciativa única en Andalucía, que sirvió para posicionar e identificar estas empresas e impulsar la celebración del primer master de en industria 4.0. On Industry está organizado por la Universidad de Córdoba, Fundecor, Deuser y cuenta con la colaboración del Instituto Municipal de Desarrollo Económico (Imdeec) del Ayuntamiento de Córdoba y del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco) de la Diputación provincial.

El rector de la Universidad de Córdoba, José Carlos Gómez Villamandos, ha destacado que la transformación digital y la automatización se han convertido en elementos clave de la industria internacional, que convierten las fábricas tradicionales en fábricas inteligentes con la inclusión de las nuevas tecnologías como la robótica, la analítica, la inteligencia artificial, la ciberseguridad y el denominado ‘internet de las cosas’. “La Industria 4.0 debe ser uno de los objetivos de las industrias españolas para impulsar la transformación digital mediante la colaboración público privada”, ha expresado el rector. En este sentido, Gómez Villamandos ha explicado que “el acercamiento de la Universidad de Córdoba a las empresas, conocer sus necesidades, estrechar acciones colaborativas, diseñar una formación de excelencia única de forma conjunta con los profesionales del futuro es un reto hecho realidad”.

La presidenta del Imdeec, Blanca Torrent, ha expresado el firme apoyo del Ayuntamiento a iniciativas como On industry porque “contribuyen a actualizar las competencias de nuestro tejido industrial, favorecen el intercambio entre empresas de Córdoba y empresas nacionales e internacionales y generan un espacio de modelización y última tecnología” Torrent ha destacado que este tipo de foros se celebran en grandes ciudades y ha resaltado la importancia de que se celebre en Córdoba por la dimensión de los participantes.

El gerente de Iprodeco, Martín Torralbo, ha señalado que On industry es una jornada que contribuirá a la innovación más avanzada y eso supone que la Diputación manifieste su firme compromiso con las jornadas porque “son una pieza fundamental para avanzar en el desarrollo de las nuevas tecnologías en el medio rural y establecer mecanismo contra la despoblación”. Por su parte, el director comercial de Deuser, José Alcaide, ha manifestado que un objetivo que consideramos muy importante es potenciar mucho la imagen de Córdoba en el marco del sector industrial y de las nuevas tecnologías. “Queremos que este encuentro se convierta en un referente a nivel nacional”, ha señalado Alcaide.

Objetivos de On Industry 2021

On Industry 2021 analizará de una forma práctica con empresas e industrias andaluzas, así como multinacionales, diferentes acciones en la industria y su impacto económico de forma colaborativa. Durante las jornadas se abordarán soluciones smart para la industria y para la ciudadanía en escenarios reales y en una amplia carpa habilitada en el Rectorado de la Universidad de Córdoba, que se convertirá en un banco de pruebas de lo que el futuro depara a la industria.

Realizar esta acción en Córdoba permite ofrecer y acercar a las empresas de la provincia de Córdoba de automatización industrial a nuestras industrias y a profesionales el escenario más innovador y actual en la industria. Además, se podrán conocer in situ las tendencias y posibilidades de futuro, atrayendo a las grandes empresas de prestigio y posicionamiento internacional. Por otro lado, la organización considera que es importante situar Córdoba como un nodo en automatización industrial. Así se conseguirá favorecer a las empresas andaluzas, generar escenarios de networking que se traduzcan en acuerdos comerciales, favorecer el intercambio entre nuestras empresas y empresas nacionales e internacionales que acudan, generar un espacio de modelización y exposición de última tecnología, establecer un marco de colaboración Universidad-empresa-Base Militar, generar espacios B2B y visibilizar los grupos y aulas de la Universidad de Córdoba, en materia de automatización y digitalización.