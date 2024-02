La Universidad volverá a celebrar el Festival de invierno de las aulas

La Universidad de Córdoba (UCO) volverá a celebrar el Festival de invierno de las aulas después del éxito cosechado el pasado año en la primera edición de este evento. La cita supone un jornada festiva para los universitarios, celebrada en el Teatro Griego del Campus de Rabanales, y busca dar a conocer la oferta de las Aulas de Proyección Social de la UCO.

El evento será el próximo jueves 22 de febrero desde las 12:00 hasta las 15:30 y contará con la actuación del grupo Planeta 80, tal y como ocurriera el pasado año. Las aulas son espacios de proyección social en los que se agrupan estudiantes y profesorado en torno a un interés común cultural o social. Por el momento, las que han confirmado su presencia en el festival son las siguientes: Aula del Vino, Aula de Teatro, Aula de Fotografía, Aula de Religión y Humanismo, Aula de Mejora Educativa, Aula de Software libre, Aula de Ciberseguridad y Redes, Aula de Cine, Aula Ingenia de Cultura y Tecnología, Aula de Movilidad Eléctrica, Aula UCOTurem, Aula Sinhogarismo, Aula Oratoria y Debate, Aula de Sostenibilidad y el Coro Averroes.

Para una mayor participación de los universitarios, la UCO ha dispuesto de autobuses gratuitos que harán paradas en diferentes facultades. Así, el primero partirá a las 11:00 de Ciencias de la Educación y Psicología, y pasará por el Colegio Mayor La Asunción (a las 11:20) y por la Glorieta de Cruz Roja (11:40). El segundo hará su salida a las 11:00 desde la Facultad de Ciencias del Trabajo y a las 11:20 estará en Derechos y Ciencias Económicas y Empresariales.

Durante el festival, los asistentes podrán disfrutar, además, de barra con medida y comida, así como de otras actividades lúdicas.

