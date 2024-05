La Universidad de Córdoba anuncia la suspensión de acuerdos con Israel

La Universidad de Córdoba ha anunciado que no suscribirá acuerdos con universidades, organismos o instituciones israelíes que no hayan expresado su firme compromiso con la paz y el cumplimiento del derecho internacional humanitario. Igualmente, pide el cese inmediato y definitivo de las operaciones militares del ejército israelí, así como de cualquier acción de carácter terrorista, y la liberación de las personas secuestradas por Hamas.

La Universidad, asegura a través de una nota de prensa, “reafirma su compromiso por la paz y exige que el Estado de Israel respete el derecho internacional, detenga los ataques en campos de desplazamiento, permita la entrada en Gaza de toda la ayuda humanitaria que pueda proveerse para cubrir la emergencia de su población civil, y que se articulen medidas que correspondan por parte de las instancias internacionales para acometer, lo antes posible la reconstrucción y recuperación del Estado Palestino”. Así lo recoge el acuerdo del Consejo de Dirección del que el rector ha informado en el transcurso de la sesión ordinaria de Consejo de Gobierno celebrada hoy en la que se ha dado informe favorable al III Plan de Igualdad de la institución académica y aprobado la programación Universitaria de la Universidad de Córdoba 2025-2028.

Acuerdos sobre Palestina

En su informe, el rector ha dado a conocer el acuerdo del Consejo de Dirección en el que la Universidad de Córdoba manifiesta “su firme compromiso con la paz, la justicia social, la salvaguarda de los derechos humanos y la cooperación entre los pueblos”.

Para ello, se basa en el mandato conferido a las universidades por la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, de fomentar “la participación de la comunidad universitaria en actividades y proyectos relacionados con la promoción de la democracia, la igualdad, la justicia social, la paz y la inclusión, así como con los Objetivos de Desarrollo Sostenible” y en coherencia con sus Estatutos y su Código Ético.

Para sus acuerdos, se han tomado en cuenta las evidencias presentadas tanto por Naciones Unidas como por la Corte Penal Internacional con relación a los actos que el Estado de Israel está perpetrando en los territorios palestinos, que tienen la consideración de genocidio, “con la determinación de contribuir en el marco de sus competencias al fin de esta masacre”.

La Universidad de Córdoba se compromete a intensificar las relaciones con universidades palestinas y cooperar con las ONGs para ayudar y acoger a estudiantes, personal investigador y profesorado palestino y a quienes, con independencia de su nacionalidad, hayan sido represaliados por su oposición a la masacre. En este sentido, se ha ratificado la Declaración de Compromiso de la Universidad de Córdoba con las Personas Refugiadas. Igualmente, se creará un plan de incentivos al PDI de la UCO que establezca programas de investigación y trabajo orientados a la reconstrucción de Palestina, así como a su desarrollo industrial, económico, médico y humano. La UCO también incorporará en las próximas solicitudes de acciones Erasmus + K171 la colaboración con universidades palestinas y, asimismo, otorgará la máxima prioridad a la cooperación con Palestina en el plan UCO-Refugio y en la convocatoria del Plan Propio de Cooperación Internacional de la UCO que se lanzará a principios de 2025.

La Universidad de Córdoba ha informado que actualmente no mantiene convenios activos de movilidad entrante ni saliente de estudiantes, personal docente e investigador y personal técnico, de gestión, administración y servicios con universidades israelíes ni de lectorado ni cursos de verano suscritos con universidades israelíes.

Asimismo, ha anunciado que no firmará nuevos acuerdos ni participará en nuevos proyectos internacionales de investigación o de cooperación académica con universidades israelíes que no hayan mostrado expresamente su firme compromiso con la paz y el cumplimiento del derecho internacional humanitario y suspenderá las relaciones comerciales con empresas israelíes que no se comprometan con la paz y el cumplimiento del derecho internacional humanitario, sea cual sea el tipo de servicio o suministro. La. UCO se compromete a revisar las relaciones institucionales con empresas y entidades que no cumplan con el derecho internacional humanitario en virtud del principio de transparencia que rige la política de la Universidad de Córdoba.

Por último, pide “el cese inmediato y definitivo de las operaciones militares del ejército israelí, así como de cualquier acción de carácter terrorista, y la liberación de las personas secuestradas por Hamas, organización a la que condenamos sin paliativos por los actos que cometieron el pasado 7 de octubre”. Igualmente, exige “que el Estado de Israel respete el derecho internacional, detenga los ataques en campos de desplazamientos, permita la entrada en Gaza de toda la ayuda humanitaria que pueda proveerse para cubrir la emergencia de su población civil, y que se articulen medidas que correspondan por parte de las instancias internacionales para acometer, lo antes posible la reconstrucción y recuperación del Estado Palestino”.

III Plan de Igualdad

El Consejo de Gobierno también ha aprobado el III Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres en la Universidad de Córdoba, un documento estratégico que refleja el compromiso institucional con la promoción de la igualdad de género y la eliminación de cualquier forma de discriminación dentro de la comunidad universitaria. Este plan es el fruto de un extenso proceso de consulta y colaboración, en el que toda la comunidad universitaria ha participado activamente, demostrando un compromiso firme y unificado en pro de la igualdad. Su vigencia será cuatrienal y tendrá un carácter vinculante para la comunidad universitaria.

El nuevo texto nace del trabajo de diagnóstico y evaluación del II Plan de Igualdad y se ha desarrollado de manera estructurada y colaborativa, asegurando la participación activa de los diferentes estamentos de la Universidad de Córdoba institución. El nuevo documento se articula en siete ejes: sensibilización, formación e imagen institucional; docencia; investigación; gobernanza; corresponsabilidad; acoso, violencia sexual y por razón de género y seguimiento y evaluación. El Plan se distingue por introducir, por primera vez, una serie de indicadores cuantitativos que permitirán una evaluación y monitorización rigurosas de las políticas implementadas. Este enfoque metodológico refleja el deseo no solo de establecer objetivos claros y medibles, sino también de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en todo el quehacer institucional. El séptimo eje, dedicado exclusivamente al seguimiento y evaluación, es testimonio la dedicación a la mejora continua y a la efectividad de las políticas adoptadas.

El III Plan es un documento fundamental que verbaliza el compromiso de la Universidad de Córdoba con la igualdad y que afecta a todos los ámbitos. Además, marca un hito importante en la consolidación de la igualdad como un principio transversal en la Universidad de Córdoba. La redacción del nuevo Plan Concilia y la actualización del protocolo de acoso, ambos alineados con la normativa vigente y la nueva Ley Universitaria de Convivencia, son claros ejemplos de cómo la UCO no solo responde a los cambios legislativos, sino que también se anticipa y adapta proactivamente a las necesidades futuras.

Ante desafíos como la brecha salarial y la infrarrepresentación de mujeres en campos STEM, este plan no solo busca continuar el trabajo realizado, sino también ampliar los objetivos para incluir una transversalización completa de la igualdad en todas las actividades y políticas de la universidad, que reafirma su liderazgo en la promoción de un ambiente inclusivo y respetuoso, donde todos los miembros de la comunidad tienen las mismas oportunidades para desarrollar su potencial sin discriminaciones.

Programación universitaria 2025-28

El Consejo de Gobierno ha aprobado su programación universitaria para el periodo 2025-28 que recoge la implantación de 23 nuevos títulos de grado, máster y doctorado.

El nuevo mapa de titulaciones, que incluye una elevada presencia de programas duales, en los que las prácticas externas cobran especial relevancia en la formación del estudiantado, permitirá a la Universidad de Córdoba presentar en los próximos años una oferta académica más completa y acorde con las nuevas demandas de la sociedad cordobesa.

Para el curso 2025/26, la programación incorpora a la oferta académica de la UCO, los grados en Matemáticas y Filosofía y en Nutrición Humana y Dietética, los másteres en Enseñanzas Artísticas de Música y en Neuropsicología del Desarrollo y Atención Temprana y los programas de Doctorado en Ciencias de la Educación, en Derecho y en Psicología. En lo referente a las enseñanzas interuniversitarias, la programación recoge la implantación de seis nuevos títulos de Máster (en Derecho Digital, en Dirección de Proyectos, en Gestión Ejecutiva de Alojamientos Turísticos, en Ingeniería de Caminos Canales y Puertos, en Inteligencia Artificial aplicada a Entornos Empresariales y Financieros y en Marketing y Empresa Digital).

Para el curso 2026-27 se implantarán los grados en Trabajo Social y en Logística y Transporte, que se impartirá conjuntamente con la Universidad de Cádiz y los másteres en Ciencias Aplicadas al Patrimonio Arqueológico, en Criminología y Sociedad Digital y en Dirección en Gobierno y Administración Pública. Se incluye también el Máster en Derecho del Vino, conjunto con las universidades de Cádiz, Castilla La Mancha, La Rioja, Málaga y Valladolid y el programa de doctorado en Investigación y Análisis del Flamenco.

En el curso 2027-28, la programación prevé la implantación del máster en Sistemas de Refrigeración y Climatización.

El grado en Ciencia e Ingeniería de Datos, condicionado a su efectiva implantación en el curso académico 2028-29 y a la modificación del Plan de Estudios del Grado de Ingeniería Informática, para incorporar una mención sobre la temática correspondiente, al menos durante dos años con el oportuno incremento de cupo de admisión y el Máster en Clínica y Epidemiología de las Enfermedades Emergentes, que la UCO impartirá con las universidades de Cádiz, Granada, Internacional de Andalucía, Jaén y Málaga en el curso 2028-29, completan esta programación.

Másteres y Doctorado

En el capítulo de Másteres y Doctorado, el Consejo ha modificado la oferta de plazas de másteres universitarios y aprobado la correspondiente a plazas de Doctorado, ambas para el curso 2024/25. También en esta materia se han convocado nueve becas destinadas a sufragar los gastos derivados de estancias del profesorado de la Universidad de Córdoba, que dirija o tutele tesis doctorales enmarcadas en algún convenio de colaboración internacional y aprobado la convocatoria de ayudas de movilidad internacional para la realización de tesis con mención internacional o en régimen de cotutela para las que se convocan 6 ayudas destinadas. El número de becas para obtener la mención internacional estará condicionado según las solicitudes recibidas y el presupuesto de financiación de la línea.

Asuntos económicos

En el apartado económico, el Consejo ha aprobado la afectación al uso público del Colegio Mayor Lucio Anneo Séneca y el inicio del procedimiento para la disposición del bien mediante concesión demanial, el Plan de Impulso a la Contabilidad Financiera, la nueva tarifa 2024 de los Colegios Mayores y Residencias Universitarias, de pernoctación de invitados de residentes y colegiales en sus habitaciones y modificado el presupuesto 2024 por la incorporación de la subvención nominativa,

Otros acuerdos

En las materias de Formación Permanente y de Formación del Profesorado e Innovación Docente, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde al título propio “Máster de Formación Permanente en Dirección. Lingüística 4.0” y 12 cursos pertenecientes a los distintos programas de Formación del Profesorado Universitario. En el capítulo de política departamental también ha quedado aprobada la relación de áreas de conocimiento en las que se convocarán plazas de las Ofertas de Empleo Público del PDI.

En la sesión se han resuelto definitivamente diversas modalidades de ayudas del X Plan Propio Galileo de Innovación y Transferencia y modificado el artículo 17 del Reglamento 13/2021 de creación y reconocimiento de empresas de base tecnológica de la Universidad de Córdoba.

En materia cultural, el Consejo ha hecho modificaciones en la composición del Consejo Asesor del Aula de Software Libre, nombrado a Mª Dolores Muñoz Dueñas colaboradora honoraria del Aula de Religión y Humanismo y conocido la resolución del premio UCOPoética 2024.