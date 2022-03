La Unión de Radioaficionados de Córdoba intercepta una señal desconocida de SOS nuclear

La Unión de radioaficionados de Córdoba ha detectado en la tarde de este viernes un mensaje SOS de procedencia desconocida, pero que sitúan en Rusia, y que estuvo transmitiéndose durante media hora. La señal de socorro internacional era "SOS nuclear peligro Europa guerra Rusia Ucrania".

Fue captada por este equipo de radioaficionados desde sus instalaciones de Rabanales 21 sobre las 18:00, aunque no se ha comunicado hasta ahora para no crear alarma innecesaria, indica Pedro Luque, presidente de la Unión de radioaficionados de Córdoba. A pesar de que el mensaje no transmitía el indicativo, Luque cree que su procedencia es rusa.

"No es la primera vez que este país utiliza las bandas de radioaficionado para su publicidad o para atemorizar a la población cuando las redes sociales no funcionan", señala este experto, que recuerda que "ya en 1957 Rusia usó las bandas de radioaficionado para publicitar el lanzamiento del primer satélite Sputnik 1", cuando su baliza transmitió en la banda de 10 metros continuamente hasta que entró en la atmósfera.

La sección local de la Unión de Radioaficionados de España fue creada en el año 1949. Posteriormente, en el año 2.000 se pasó a llamar, Unión de Radioaficionados de Córdoba, URC. Los miembros se reúnen los viernes en horario de 17:00 a 20:00 horas en el Parque Científico y Tecnológico de Rabanales 21.