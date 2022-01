Unicaja prevé que Córdoba sea la tercera provincia andaluza que menos crezca en 2022

El PIB de todas las provincias andaluzas experimentará este año crecimientos superiores al 4%, según cálculos recogidos en un informe de Analistas Económicos de Andalucía para Unicaja Banco, publicado este miércoles y en el que se apunta a Málaga como la provincia en cabeza en este ránking, con una escalada de su economía del 6,3%, seguida de Granada (5,8%) y Cádiz (5,7%).

Por detrás se sitúan Almería (5,5%), Sevilla (5,3%), Córdoba (4,7%), Huelva (4,6%) y Jaén, que cierra la lista con una estimación de crecimiento del 4,2%. Así las cosas, el promedio de crecimiento de la comunidad se sitúa para este año en 5,5%, según refleja la entidad en una nota de prensa en la que subraya cómo los cálculos "anticipan un aumento generalizado de la producción y más intenso que en el año anterior".

El informe 'Situación económica y perspectivas de las provincias de Andalucía' expone además que durante el recientemente finalizado 2021 el PIB habría crecido en todas las provincias de la comunidad. En ese ejercicio, es Almería la que, según el documento, habría liderado los ascensos con un crecimiento del 5,3%, seguida de Málaga (5,2%), Cádiz (5%), Sevilla (4,9%), Granada (4,5%), Huelva (4,2%), Córdoba (4,1%) y Jaén (3,9%). La media andaluza se sitúa en ese caso en 4,8%.

Con respecto a las previsiones del informe para este 2022, el documento ha augurado que la economía andaluza "intensifique su ritmo de crecimiento", hasta alcanzar una tasa del 5,5%, en un contexto de "elevada incertidumbre por diversos factores como las nuevas variantes del virus, los estrangulamientos en las cadenas de producción o el incremento de precios y costes".

El consumo privado y la inversión, ha continuado, "podrían crecer a mayor ritmo que en 2021", a tasas del 6,2% y del 7,0%, respectivamente. Además, "el crecimiento por sectores será generalizado", con tasas más elevadas para el sector servicios (6,1%) y la construcción (5,1%). Por otro lado, se prevé que el empleo crezca un 2,4% en el promedio de 2022, situándose la tasa de paro en el 21,0%.

Junto a estas previsiones, el documento aborda algunas estimaciones de 2021, año en el que la economía andaluza "habría registrado un crecimiento del 4,8%". Desde la perspectiva de la demanda, el consumo de los hogares y la inversión habrían crecido un 5,9% y un 3,0%, respectivamente, mientras que, por el lado de la oferta, salvo en el sector agrario (-1,2%), "se espera un aumento generalizado", siendo más destacado para el sector servicios (5,8%).

Asimismo, se estima que el número de ocupados "haya crecido un 3,4% en el promedio de 2021", situándose la tasa de paro en el 22,1%, 0,2 puntos porcentuales inferior a la del promedio de 2020.

