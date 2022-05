Unai Sordo avisa que la posición de la CEOE sobre subidas salariales “es un suicidio económico” para España

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha afirmado este martes que “la posición de la CEOE de no mandatar a sus organizaciones empresariales ninguna subida salarial y apostar por subidas salariales con una pérdida nítida de poder adquisitivo de los trabajadores, no es de recibo y, además, es un suicidio económico para nuestro país”.

En este sentido y en declaraciones a los periodistas antes de inaugurar en Córdoba junto a su homóloga en Andalucía, Nuria López, y la secretaria general de la FSC-CCOO, Juana Olmeda, las III Jornadas Perspectiva sobre 'Democracia y transformación social', Sordo ha argumentado que “no puede ser que las organizaciones empresariales, después de recibir 30.000 millones de euros a través de los ERTE, junto a infinidad de recursos a través de los créditos ICO, y 70.000 millones a través de los fondos de recuperación europeos, que se dediquen ahora a imputar el incremento de costes a los precios y congelar los salarios”.

Es decir, según ha criticado Sordo, “lo que CEOE está planteando es que toda la carga del incremento de los precios energéticos lo paguen los trabajadores, después de llevarse decenas de miles de millones de euros de dinero público en la anterior crisis, y esto no es de recibo”, pero es que ello “no es solo una cuestión de profunda injusticia social y de profunda falta de corresponsabilidad, por parte de los empresarios”, es que, además, “es un suicidio económico” para España.

En relación con ello ha recordado que, gracias a las medidas laborales y socioeconómicas implantadas en los dos últimos años, merced a “la corresponsabilidad de Gobierno y agentes sociales”, se sostuvieron “3,5 millones de puestos de trabajo” y se salvaguardaron “miles y miles de empresas”, evitando que “el país se fuera por el sumidero”, y por eso hay que “poner en valor que hemos salvado al país y al empleo”, cuya tasa temporalidad va a “bajar de una forma muy importante los próximos años”, gracias a la Reforma Laboral.

Sin embargo, “en España, como en otros países, la recuperación económica va a venir poco a poco, en función de cómo evolucione la guerra y de los cambios geopolíticos” actuales, de modo que “en España, como en otros países, los precios van a tardar en bajar, las energías van a permanecer en precios altos, no vamos a tener 85 millones de turistas de forma inmediata y además esos precios altos y esos problemas geopolíticos van a hacer que el comercio del mundo se resienta durante un tiempo”.

En ese contexto, según ha señalado el líder sindical, “la demanda interna de los países es decisiva para salir de la crisis, y la demanda interna de España se basa en salarios, pensiones y prestaciones sociales”, con que, según ha insistido, “la congelación de los salarios que pretende CEOE es un suicidio económico para España”.

“Movilización creciente”

Por ello, según ha advertido, “lo que están planteando los empresarios no va a quedar sin respuesta sindical, y CCOO, junto con UGT”, van a “dirigir una campaña de movilización creciente en torno a los convenios colectivos, porque no vamos a asumir” lo que pretende CEOE, es decir, “que todo el incremento de los costes de la energía y del resto de precios” se cargue sobre “la clase trabajadora de este país, porque no es de recibo”.

A este respecto, ha aludido a como, gracias a la Reforma Laboral, “los convenios ya no van a decaer, porque hemos recuperado la ultra actividad, con lo cual estamos en mejores condiciones de disputar la distribución de renta con los empresarios, y por eso vamos a emprender un proceso de movilización creciente”, que no vendrá solo de manos de los sindicatos, sino fruto del “magma social” que se generará con un incremento de la cesta de la compra sin contraprestación en los salarios, y mientras los empresarios “se apropian” de la bajada de la inflación, que prevé Sordo que se produzca a raíz de que el Gobierno decrete “la contención del precio del gas”.

Es decir, no se pude justificar que “las empresas mejoren sus márgenes y que esto no llegue a la mayoría social”, lo cual llevará al “descontento social”, que los sindicatos no van a paralizar, al contrario, lo van a “canalizar a través del conflicto dentro de lo más propio de un sindicato, que es la negociación colectiva”, en cuyo marco la principal demanda que plantean es que haya “cláusulas de revisión salarial”.

Cláusula de revisión

A ello se ha referido también la secretaria general de CCOO Andalucía, Nuria López, subrayando que, en el camino de la recuperación de derechos de los trabajadores, es “clave la recuperación de la cláusula de revisión salarial y el incremento salarial, y nos ha sorprendido mucho que los empresarios siguen con su actitud egoísta y avariciosa, y no piensan en cómo la recuperación puede ser mucho más rápida si se incrementan los salarios del conjunto de los trabajadores”.

López ha recordado, en este sentido, que con mejores salarios “se generan bienes y servicios y, por tanto, se genera más empleo y la recuperación irá mucho más rápida”, cuestión ésta que se tratará en las jornadas que CCOO celebra en Córdoba, al considerar que “es necesario alzar la vista, pensar en cuáles son los retos que tiene el sindicato en lo cotidiano”, en cuanto a “la contratación estable, mejorar los salarios y hacer que los convenios colectivos sectoriales fructifiquen en Andalucía”, entre otras cuestiones.