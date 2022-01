La UCO refuerza la seguridad en todos sus centros para celebrar desde este lunes exámenes presenciales

La Universidad de Córdoba (UCO), a raíz de la celebración desde este lunes de exámenes presenciales en sus instalaciones, ha previsto un "refuerzo de seguridad en cada centro y en el Campus de Rabanales", a causa de "la situación extrema de contagios debidos al Covid-19", que, aunque "no está produciendo alto número de ingresos hospitalarios, sí está generando una situación de expansión" que obliga a "extremar el cuidado en respetar las normas de prevención contra el contagio".

Así lo recoge una comunicación remitida a la comunidad universitaria y colgada en la web de la UCO, consultada por Europa Press, en la que el vicerrector de Coordinación, Infraestructuras y Sostenibilidad, Antonio Cubero, ha explicado que, "de momento, nuestras autoridades permiten, sin ningún tipo de impedimento, poder realizar los exámenes correspondientes al primer cuatrimestre del curso 21/22 en modalidad presencial".

Por ello y ante la referida situación extrema de contagios de coronavirus, la UCO "va a realizar un esfuerzo, nuevamente, para ayudar a que se cumplan las normas básicas indicadas" en la presente "pandemia, y para ello se contará con refuerzo de seguridad en cada centro y en el Campus de Rabanales desde el día 10 de enero".

En consecuencia, "los comités Covid de cada centro y del Campus de Rabanales estarán igualmente alerta para cualquier necesidad que pueda surgir", teniendo en cuenta que "los casos positivos, así como los contactos estrechos, deben ser notificados por la persona afectada al correo 'informacioncovid19@uco.es', así como al responsable Covid de cada centro".

De esta forma, "sin perjuicio del cumplimiento de todas las medidas" recogidas el Protocolo General aprobado por Consejo de Gobierno de la UCO el pasado septiembre, desde la UCO se hace "especial hincapié" en que, "bajo ningún concepto, ninguna persona que se encuentre en período de cuarentena debido al coronavirus, o con síntomas compatibles con la enfermedad, debe acudir a examen, ni personarse en las instalaciones de la UCO".

Así, "para evitar que ello cause algún perjuicio, se han establecido, por resolución del Vicerrectorado de Ordenación Académica y Competitividad, los periodos para la programación de los segundos llamamientos para las convocatorias ordinarias del primer cuatrimestre, garantizando así el derecho de los estudiantes a tener dos convocatorias de examen".

Los departamentos, por tanto, "deben asegurar la realización de los exámenes en las fechas y horarios establecidos, arbitrando las medidas necesarias en caso de cuarentena del profesorado específico de alguna asignatura".

Además, Cubero ha recordado que es obligatorio "el uso de mascarilla homolagada dentro de cualquier recinto universitario, tanto en interiores, como en exteriores", y "deben extremarse las medidas de ventilación en los recintos habilitados para examen, lo que implica mantener abiertas ventanas y puertas, el funcionamiento de sistemas de ventilación forzada y del sistema de calefacción en caso necesario". Debe mantenerse también "la distancia de seguridad en aulas, espacios interiores y espacios exteriores, evitando acumulación de personas".

En la comunicación difundida, el vicerrector de la UCO ha señalado, igualmente, que es "consciente de las molestias que esto pueda ocasionar, y del incremento de gasto energético que ello supone, pero las circunstancias lo imponen".

