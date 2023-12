La sorpresa de India Martínez con una joven cantante en la calle al ritmo de '90 minutos'

La cantante cordobesa India Martínez ha protagonizado este sábado una sorpresa, para ella misma y, sobre todo, para una joven que cantaba en la calle su reconocido tema 90 minutos.

La propia India Martínez ha compartido en sus redes sociales cómo ocurrió todo. Este sábado se encontraba en Sevilla paseando junto a su familia por las calles del centro de esta ciudad, engalanadas por Navidad. “Me paro a echarme una foto con mi hermana y, de repente, escucho a una chavala cantando 90 minutos”.

Cuenta cómo era “una voz preciosa” y que vio a la chica “en la calle sola”. Y, fue entonces cuando la cantante cordobesa entró en acción: “Me entraron muchas ganas de arroparla un poquito con mi voz. Me acerqué a ella y pasó esto”, ha compartido con sus seguidores, con un vídeo del momento en el que se puede ver su sorpresa al escuchar su canción a viva voz en la calle y acercándose a la chica que cantaba su tema.

“Cuanto más me acercaba a ella, más fuerte me latía el corazón. Me puse a cantar con ella y cuando levanté la mirada había un gran corro de gente con nosotros aplaudiendo”. Y es que, ante la sorpresa de la propia joven, Rosa, que cantaba 90 minutos en la calle y no daba crédito al ver a la artista a su lado en ese momento, India Martínez compartió su voz y su tema con ella, micrófono en mano, para todos los viandantes que en ese momento pasaban por el lugar.

“Así es la música y la magia de la Navidad. Mucha suerte, sigue luchando bonita mía”, le ha deseado a la joven con la que ha compartido este momento tan especial.