Sobrecarga de pacientes y una semana de espera para una cita: la Atención Primaria soporta la quinta ola

La quinta ola de la pandemia de la Covid19 ha caído a peso sobre los profesionales sanitarios de la Atención Primaria. El alza de contagios, sumada al periodo vacacional de los médicos que no cuentan con refuerzos suficientes para sustituciones y una menor movilidad de la población que, de momento, no se ha marchado en masa de veraneo, hace que los centros de salud se encuentren sobrecargados y con espera de más de una semana para lograr una cita en muchos casos.

Esos son los ingredientes de la foto fija que describen a este periódico desde el Sindicato Médico de Córdoba, que ven la situación actual de la Atención Primaria "con preocupación" y reclaman "una solución". "La Atención Primaria es la que está sufriendo las consecuencias", dice uno de los portavoces del sindicato, Paco Gracia.

Las consecuencias de la quinta de ola de Covid, donde si bien la mayoría de casos no revisten la gravedad de otras olas y no acaban en el hospital, sí que acaban en manos del médico de cabecera. Ese volumen de trabajo por el coronavirus llega a sumarse al resto de patologías que tratan los centros de salud en primera instancia y lo hace en un momento en el que los profesionales sanitarios, después de casi año y medio de pandemia, necesitan el descanso de sus vacaciones.

"No hay sustituciones por vacaciones, nos sustituimos entre nosostros" dice para explicar que, por tanto, un profesional atiende el cupo de pacientede otro mientras esté de vacaciones. Además, "se ha intentando contratar, pero no se han cubierto los contratos ofrecidos", indica sobre la falta de refuerzos en la Atención Primaria este verano, pese a la situación que se vive.

Actualmente, denuncian desde el sindicato, un médico está atendiendo a una media de 60-70 pacientes al día, entre atención presencial y telefónica. "Es imposible que un médico atienda correctamente a un paciente si no tiene el tiempo necesario", argumentan. Y eso que es verano pero, apunta Gracia, eso no se ha notado en los centros de salud. "Hay una mayor carga de trabajo, ha subido el número de pacientes. En verano normalmente baja pero este añono es así", dice sobre cómo notan los médicos que la crisis económica hace que muchos ciudadanos no se muevan de su municipio y, si lo hacen, sea en periodos cortos, también ante los vaivenes de la situación epidemiológica por el virus.

De 7 a 10 días para una cita en el centro de salud

Así, la realidad es que la "espera para una cita va de 7 a 10 días" para que un paciente sea atendido por su médico de Atención primaria ahora mismo, sino más días incluso, explica Gracia. "¿Qué ocurre? Que acaban yendo a Urgencias", señala sobre el camino que muchos pacientes toman ante tal tardanza en la Atención Primaria.

El Sindicato Médico denuncia que ha pedido, a nivel andaluz, una reunión con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para exponer esta situación que atraviesa la Atención Primaria y que califican de "insostenible". Pero, de momento, Moreno "no ha tenido a bien, no ha podido reunirse" con los representantes de los sanitarios. Mientras, dice, "son los que están sufriendo toda esta situación" en la quinta ola de la pandemia. Si los hospitales han tenido respiros en distintos momentos de la evolución de la Covid y ahora mismo las cifras no son comparables a la tres primeras olas, la Atención Primaria ha 'surfeado' la pandemia sin bajarse de la ola, siempre atendiendo en primer lugar a todos los casos.

Por ello, señalan que van a insistir en que la administración dé una respuesta a la situación de los centros de salud, "una solución a largo plazo", porque la pandemia sigue, la vacunación también, y la resistencia de los médicos de Atención Primaria llega a su límite.