Los sindicatos reclaman mejoras en la Atención Primaria ante el centro de salud de La Fuensanta

Representantes sindicales de CCOO, CSIF y UGT se han concentrado este jueves ante las puertas del centro de salud de La Fuensanta para reivindicar una Sanidad Pública de calidad en la que se aumente el número de profesionales, se reduzcan las horas de espera y se produzcan las condiciones laborales adecuadas que eviten la fuga de profesionales de medicina y enfermería. Asimismo, ante las últimas informaciones sobre la valoración que se podría estar produciendo por parte de la Junta de Andalucía de privatizar servicios de Atención Primaria y pruebas diagnósticas, los sindicatos han mostrado su más profundo rechazo insistiendo en que esa inversión debe realizarse, precisamente, en aumentar las contrataciones y mejorar las condiciones de los profesionales y de la atención en el SAS.

La secretaria provincial de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de UGT Servicios Públicos de Córdoba, Mari Carmen Heredia, ha denunciado la “Orden publicada este jueves en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) que abre a la privatización nuestra Atención Primaria permitiendo, incluso, el uso de los centros públicos para que sean utilizados por profesionales de la privada a los que se les pagaría por su trabajo, con dinero público, 65 euros por visita y 150 euros en el caso de los especialistas, algo absolutamente intolerable”. Heredia ha recordado que este jueves se reúne la mesa de negociación en la que UGT propone un cupo máximo anual de 1.250 visitas de usuarios por médico y un máximo de 35 al día para medicina general y 25 en el caso de los pediatras, reservando el exceso de demanda en una agenda llamada de continuidad asistencial, que sería voluntaria y a realizar en un plazo de entre 24 y 48 horas“.

Respecto a la inversión en sanidad privada, Heredia ha considerado “la necesidad de que esa inversión se dedique a contratar y a incentivar que los profesionales no se vayan de nuestra tierra, así como a mejorar un sistema que cada día se vuelve más hostil debido a las precarias condiciones en las que trabajan profesionales y en las que son atendidos pacientes”. Además, ha denunciado “la absoluta pasividad de la Administración de la Junta no solo ante la pérdida de calidad de nuestro sistema sanitario, sino también ante las agresiones que los profesionales tienen que estar soportando con absoluta indefensión y sin que la Junta tome cartas en el asunto y establezca medidas de protección, además de un cambio necesario en la organización de la Sanidad en Andalucía que pasa, necesariamente, por un aumento de la inversión en la Sanidad Pública y no en la privada”.

Por su parte, el responsable de Atención Primaria de CCOO de Córdoba, José Antonio López, ha recordado que “este jueves está convocada una nueva reunión en Mesa Sectorial en la que el SAS presentará sus propuestas, pero desde CCOO” han adelantado “que son totalmente insuficientes puesto que no se garantizan soluciones a las demandas planteadas por los sindicatos, no se concreta en dotación presupuestaria, ni se mejoran las plantillas, por lo que se hace imposible mejorar, además la atención a la ciudadanía. Para poder garantizar que los médicos puedan disponer del tiempo necesario para atender a sus pacientes hay que disponer de una plantilla adecuada en todas las categorías de atención primaria, que permita funcionar como un único equipo que gire en torno al paciente”.

López ha insistido en que “si no sean amplían las plantillas de profesionales se alargarán las listas de espera para ser atendido en los centros de salud, lo que sin duda va a generar un desvío a las urgencias. Para CCOO, propuestas como las de rebajar la atención a 35 pacientes por consulta, lo que obligaría es a trabajar también por las tardes porque ahora se están viendo hasta 50 y 60 pacientes. Con eso se ratifican las intenciones de la consejera de Salud de formalizar las tarifas para pagar el desvío de pacientes a la sanidad privada”.

Asimismo, la responsable del Sector de Sanidad de CSIF Córdoba, María Maestre, ha indicado que “volvemos a salir a la calle por quinta semana consecutiva a fin de exigir al SAS un cambio de rumbo que proteja y dignifique la Atención Primaria”. Desde su punto de vista, “es incomprensible la falta de voluntad de la Administración andaluza para acabar con el déficit de personal, de forma que los profesionales de la Atención Primaria puedan ofrecer un servicio de calidad a la ciudadanía y no tengan que sufrir la sobrecarga asistencial que padecen actualmente”.

La representante sindical subrayó que “es necesario buscar con urgencia una solución integral que pase por un cambio total del modelo asistencial sanitario con el objetivo de que que la Atención Primaria se adapte a las necesidades actuales de los profesionales y de la ciudadanía en general”. “Para CSIF, entre otros puntos, es necesario redimensionar las plantillas, en todas las categorías profesionales, para acercar las ratios de profesional/paciente a los niveles más altos del país, así como implantar un marco laboral que sea más atractivo y que evite la fuga de profesionales a otras comunidades o incluso al extranjero”, ha resaltado Maestre.