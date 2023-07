Saray y José logran una vivienda social: “Creíamos que nunca llegaría este momento”

Saray y José, los cordobeses que consiguieron parar su desahucio in extremis en el Sector Sur, han visto cumplido el anhelo que les ha llevado hasta el día de hoy: lograr una vivienda con un alquiler social que les permitirá experimentar el sentimiento de la tranquilidad que ya apenas recordaban.

La sorpresa la conocieron este miércoles, tras una llamada de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) de la Junta de Andalucía. Un día antes, el martes, la entidad contactó con la pareja para preguntarle que si estaba dispuesta a aceptar un piso en Moreras en el caso de ofrecimiento. “Claramente dijimos que sí, pero pensábamos que esa pregunta nos la hacían como otra tantas que hemos contestado”, afirma Saray, que reconoce que “es increíble” haber recibido esta oportunidad habitacional. “Creíamos que nunca llegaría este momento”.

Pero nada más lejos de la realidad: un día después de esa primera llamada, la pareja recibió otra y, más tarde, se encontraba en la sede de AVRA firmando el contrato de alquiler. “Ni siquiera habíamos visto el piso. No nos hacía falta para saber que era el nuestro”, cuenta la joven, que rebosa de felicidad. “Tiene tres habitaciones y ya mi hija me ha pedido que si puede tener un cuarto propio”.

Tras la firma del contrato, la pareja -que ha estado muy apoyada por la plataforma Stop Desahucios- pudo conocer el piso donde vivirá a partir de septiembre, ya que actualmente no está habitable. “Quienes vivieron allí no valoraron lo que tenían y no han sabido cuidar la vivienda”. Para Saray y José, esta es una nueva oportunidad para empezar de cero. Hace diez años que esperan una vivienda de alquiler social. Las circunstancias y la necesidades les llevaron, en 2016, a ocupar un local de AVRA en el mismo barrio donde ahora la agencia le ha otorgado un piso en alquiler.

Recientemente, la pareja ha conocido que ha estado penalizada durante siete años en el registro de demandante de vivienda protegida debido a esta ocupación por la que fue al banquillo de los acusados, resultando absuelta porque el juez entendió la extrema necesidad de los jóvenes, con dos hijos de dos años y sietes meses cuando sucedieron los hechos.

Ahora llega una nueva vida para estos jóvenes, que volverán a dormir tranquilos y sin la incertidumbre de qué hacer al día siguiente para conseguir un techo para sus hijos. “Sabemos que ya es nuestro piso, donde estaremos pagando el alquiler la comunidad y todos los suministros. Ya descansamos”.