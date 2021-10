Salud ensaya en Córdoba un proyecto para enviar por sms a las mujeres los resultados de su mamografía

El Distrito Sanitario Córdoba y Guadalquivir ha iniciado esta semana una iniciativa novedosa para agilizar la comunicación con las mujeres que participan en el programa de cribado de cáncer de mama usando la mensajería sms para hacerles llegar la citación, recordatorio de la misma y comunicación inmediata de resultados tras el informe del radiólogo. Esta mejora persigue un doble objetivo, por una parte, facilitar las citas de las mamografías incluidas en el programa de cribado para la detección del cáncer de mama y, además, reducir la ansiedad de las mujeres que esperan los resultados después de someterse a esta prueba diagnóstica.

Hasta final de año convivirán la estrategia tradicional de comunicación de cita y resultados por carta a través de correo postal y la nueva, y a principios del próximo año se implantará exclusivamente la comunicación por mensaje al móvil. Este avance es para las mujeres que participan en el cribado y para las que el resultado es normal, ya que si se detecta alguna lesión se comunica rápidamente por llamada telefónica para la realización de pruebas complementarias. El desarrollo de la parte informática la ha realizado la Subdirección Provincial TIC de Córdoba y los profesionales de distrito también han trabajado en coordinación con la Unidad de Mama del Hospital Universitario Reina Sofía.

Este nuevo sistema se ha dado a conocer hoy en la rueda de prensa celebrada con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer de Mama que se conmemora el próximo martes 19 de octubre. A ella han asistido, entre otras autoridades y responsables, la delegada territorial de Salud y Familias, María Jesús Botella; el director del Distrito Sanitario Córdoba y Guadalquivir, Javier Fonseca; la directora gerente del Hospital Universitario Reina Sofía, Valle García; la jefa de la Unidad de Radiodiagnóstico y Cáncer de Mama del Hospital Reina Sofía, Marina Álvarez y la presidenta de la AECC en Córdoba, Auxiliadora Cabanás.

Javier Fonseca ha señalado que lo más importante de nueva comunicación vía sms con las mujeres es que va a acortar el tiempo de espera y de incertidumbre entre la realización de la mamografía y la comunicación del resultado, “antes se tardaban unas dos semanas en llegar la carta desde que se emitía el informe y ahora se genera el mensaje al móvil al instante de emitir el informe. Además, a partir de ahora, la cita le va a llegar a las mujeres 15 días antes de la mamografía y se va a recordar 48 horas antes”.

Por su parte, Valle García ha explicado que se realizó un pilotaje del proyecto antes de su implantación definitiva en el que han participado 77 mujeres. La práctica totalidad (96%) mostró su satisfacción por haber recibido el sms y en torno al 20% manifestó que le gustaría seguir recibiendo citas y resultados por la vía tradicional y también por mensajes al móvil. La metodología de la encuesta consistió en llamadas telefónicas a mujeres previamente seleccionadas para preguntar qué les parecía a partir de ahora recibir la información de cita y resultados por sms.

María Jesús Botella, que ha insistido en la importancia de la prevención precoz a través del cribado, ha indicado que en 2020, dentro del Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama, en la provincia de Córdoba se realizaron 38.817 mamografías, que permitieron detectar 198 tumores (el 80% en estadios iniciales) y la tasa de participación fue del 78%. “Son muy buenos resultados de participación teniendo en cuenta la situación pandémica que hemos vivido”, asegura.

Las cifras de este año (de enero a septiembre de 2021) nos hablan de un aumento destacable de los cánceres detectados a través del cribado, ya que se han diagnosticado 232 tumores, se han realizado 36.525 mamografías y la tasa de participación ha sido en este periodo del 72%. Este incremento está relacionado, entre otros motivos, con la unificación del programa de cribado en la provincia y la mejora de los equipos para la realización de las mamografías en los centros de la provincia.

En este sentido, Marina Álvarez apunta que la unificación del programa de cribado en la provincia, la lectura centralizada por radiólogos expertos, el nuevo programa informático que se utiliza para el cribado que agiliza mucho los circuitos y disponer del informe de la mamografía en menos de una semana después de su realización son mejoras importantes que se han ido implementando en los dos últimos años con muy buenos resultados.

Aún así, es importante seguir mejorando la tasa de participación y por ello, desde la Unidad Provincial de Cáncer de Mama en Córdoba, se ha difundido hoy un cartel que recuerda los cinco motivos principales que deben llevar a las mujeres incluidas en el cribado (entre 50 y 69 años) a hacer esta prueba diagnóstica: 1. Por ser la única prueba aceptada para cribado de cáncer de mama, 2. Por permitir detectar cánceres iniciales antes de los síntomas, 3. Por aportar un mejor pronóstico que palpando o identificando síntomas, 4. Por poder detectar cánceres pequeños con tratamiento menos agresivos y 5. Por permitir valorar la necesidad de otras pruebas complementarias.

Los programas poblacionales han demostrado, a lo largo de los años, que permiten reducir la mortalidad por cáncer de mama de un 30 a un 50%. También es importante que las mujeres conozcan los síntomas y signos por los que se deben consultar y qué vía o circuito seguir en estos casos para poder actuar lo antes posible.

El cáncer de mama es el tumor más frecuente entre las mujeres en España y hay estimaciones que indican que una de ocho desarrollará esta neoplasia. En los últimos años se han producido múltiples innovaciones en torno a esta enfermedad en el ámbito asistencial, quirúrgico y de la investigación. Por ejemplo, en cuanto a los métodos de imagen diagnóstica, se han desarrollado técnicas que aportan información cada vez más precisa desde el punto de vista morfológico y que permiten estudiar aspectos funcionales. Las distintas mejoras se traducen en un diagnóstico de lesiones cada vez más pequeñas que permiten opciones terapéuticas menos agresivas.

El pronóstico de las mujeres diagnosticadas depende, fundamentalmente, del estadio en el que se haya diagnosticado la enfermedad. Se trata de un proceso complejo, con múltiples fases en las que interviene un equipo multidisciplinar de los diferentes niveles, donde la coordinación entre ellos es clave para conseguir resultados y continuidad en la asistencia. Los comités de mama son una herramienta muy positiva en la coordinación de profesionales que ayuda a la personalización de los tratamientos.

