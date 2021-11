Salmorejo Tech reúne a más de 200 personas interesadas en la tecnología informática más actual

El Salón de Actos del Rectorado acoge de este viernes la segunda edición del SalmorejoTech, un evento tecnológico organizado por el Aula de Software Libre de la Universidad de Córdoba y que ha reunido a más de 200 personas, entre estudiantes y profesionales del sector.

La idea del evento es unir a la comunidad tecnológica cordobesa, a la vez que vender Córdoba a los asistentes que vienen de fuera específicamente al encuentro. “Creemos que Córdoba no es solo pasado, patrimonio, turismo... Tenemos empresas tecnológicas muy punteras como Audiense o Genially, por ejemplo, y queremos que esas empresas conozcan a los estudiantes y egresados y crear comunidad” ha explicado José Márquez, miembro del Aula de Software Libre.

Cristina Santamarina, product manager en Genially, ha impartido la ponencia inaugural del Salmorejo Tech y ha calificado como “sorprendente” el panorama tecnológico de Córdoba. “Es una ciudad que, a primera vista, parece que solo tiene sectores más tradicionales y, sin embargo, tiene empresas tecnológicas pioneras mundialmente, así como grandes profesionales trabajando en remoto para empresas internacionales”, ha destacado.

Precisamente, las ponencias están impartidas, en su mayoría, por egresados de la Universidad de Córdoba y antiguos miembros del Aula, que actualmente trabajan para empresas o startups de Madrid, Barcelona, San Francisco o la propia Córdoba, entre otras. Con esto, el Aula de Software Libre quiere hacer una apuesta por poner en valor sus actividades como complemento a la formación académica que reciben los estudiantes de la UCO. Además de Santamarina, los asistentes tendrán la oportunidad de escuchar a Omar Sotillo, Claudia Luque, Mario Sopena, Nya García y Juan Tomás García. Los asistentes podrán también disfrutar de un espacio de networking.

Este jueves tuvo lugar la recepción oficial de bienvenida a los participantes en el Salmorejo Tech en Caballerizas Reales, con la asistencia del rector de la UCO, José Carlos Gómez Villamandos; el alcalde de Córdoba, José María Bellido Roche; y el presidente del Consejo Social, Francisco Muñoz Usano, entre otros. Además, Salmorejo Tech cuenta con el patrocinio de Eprinsa, Rabanales 21, la Escuela Politécnica Superior de Córdoba y la OTRI, así como de las empresas Genially, Audiense, Atmira, Gray Hats o Sngular, entre otras.

