Rosa Aguilar anuncia que deja la política

La ex alcaldesa de Córdoba, ex ministra del PSOE, ex diputada socialista y ex vicepresidenta segunda de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha anunciado este jueves que deja la política. “Me siento afortunada por el cariño, afecto y apoyo y por las críticas constructivas que me han hecho crecer en el espacio de la política porque siempre te hace avanzar”, ha manifestado en una rueda de prensa acompañada por la diputada y secretaria general del PSOE Rafi Crespín; el secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas; el presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz; y el expresidente del Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán.

Aguilar se encargará de la coordinación en Andalucía de Cristianos Socialistas, donde comenzó con apenas 15 años. “Ahora tengo la oportunidad de volver a mis orígenes porque así me lo ha planteado el partido”. Se trata de “un espacio en el que se” siente “identificada y realizada”. “Es volver a los orígenes y llena de ilusión y repleta de proyectos”.

“Despues de tantos años en política, muchos más de los que yo me podía imaginar, he tenido siempre la claridad meridiana de saber que un día tenía que tomar” esta decisión, ha explicado. Ha asegurado que ha puesto “alma y corazón en todas y cada una de las responsabilidades” que ha tenido porque “los valores son esenciales a la hora de estar en política. ”Creo en la política con corazón y con alma; esa política del compromiso y de los sentimientos que hace que te importe por encima de todo el conjunto de la ciudadanía, que es a quien quieres servir“.

Además, ha manifestado sentirse “afortunada” por “haber conocido a tantas personas en la cercanía que te hace darte cuenta de la generosidad de la ciudadanía que va más allá de lo que nadie se pueda imaginar”. También ha agradecido el cariño y el afecto que ha recibido “y las críticas constructivas que me han hecho crecer en política”. “Me quedo con todo lo mucho y bueno que he vivido en política. Ahora, desde la experiencia que he tenido a lo largo de todos estos años, creo que en la política, el diálogo, la amistad, el entendimiento y el acuerdo en las discrepancias se pueden hacer realidad. Ojalá esa sea la senda por la que discurra la política para servir cada día mejor a la ciudadanía”.

Aunque ha abandonado la primera línea de la política, se ha mostrado a disposición del PSOE “para aquello que me necesiten los compañeros de cualquier lugar”. “Voy a estar a plena disposición porque mantengo intacto mi compromiso político, que viaja conmigo. Creo en estas ideas hasta el final”.

La secretaria general del PSOE Rafi Crespín ha destacado el “compromiso sin horas y sin días” que Aguilar ha tenido “para Córdoba y su provincia”. “Ha sido todo lo que se puede ser en política: alcaldesa, consejera, ministra y algunas otras responsabilidad. Siempre ha sabido adaptarse al espacio y a cada momento”. De la ex alcaldesa de Córdoba ha enfatizado, además, “su capacidad, compromiso y empuje”, valores que su partido, ha asegurado, “necesita para seguir preservando la socialdemocracia”. Todo ello “es el antídoto para las agitaciones políticas como Ayuso, que es lo mismo que decir Feijóo, que Moreno Bonilla o que Bellido, que lo único que quieren es una sociedad free de igualdad, progresos, derechos, excelencia en lo público y una distribución justa de la riqueza pensando en aquellos que menos tienen.

Después de anunciar su retirada de la política, el secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, le ha dedicado unas palabras, asegurando ser “uno de los mejores ejemplos de coherencia y de compromiso político que tenemos en España y Andalucía”. El secretario general del PSOE de Andalucía le ha manifestado que siguen contando con ella para el partido y le ha pedido que le “eche una mano” en la campaña electoral de las próximas elecciones en la comunidad autónoma.

“Gracias, Rosa por tu humanidad, tu capacidad y porque dejas el listón muy alto. La sociedad no puede avanzar sin gente como tú que se compromete desde el primer día hasta el último. Te vamos a seguir necesitando”, ha concluido Espadas.