La resurrección del Aeropuerto de Córdoba

A Córdoba aún no llegan líneas regulares. De hacerlo, tendrán que aguardar, al menos, hasta después de la obra de ampliación de la Terminal. Los trabajos están en licitación y, obviamente, aún no han comenzado.

Pero en 2023, y sobre todo desde la actualización de la Carta de Navegación Aérea, el Aeropuerto de Córdoba ha multiplicado por 16 el número de pasajeros que ha recibido con respecto al año anterior, según los datos oficiales que ha difundido AENA y que están cerrados a fecha 30 de septiembre.

En este sentido, en lo que va de año el Aeropuerto de Córdoba ha recibido a un total de 1.635 pasajeros, por el centenar del año pasado. Estos son pasajeros comerciales, ya que se excluyen a los pilotos y al personal que habitualmente vuela a Córdoba en aviones de trasplantes o escuelas de aviación. La mayor parte de estos pasajeros comerciales forman parte de vuelos chárter que sí que usan el aeródromo cordobés. En algunos casos se han operado vuelos de otras zonas de Europa e incluso desde Oriente Medio o el norte de África.

De hecho, también han crecido las operaciones aéreas. Según AENA, en lo que va de año van ya 9.767 operaciones en el Aeropuerto. La inmensa mayoría tiene que ver con las diferentes escuelas de pilotos. Pero se han registrado un total de 465 operaciones comerciales. Es decir, son vuelos que, de media, traen a Córdoba a unos cuatro pasajeros.

AENA además señala que aunque la mayoría de estas operaciones son nacionales, durante lo que va de año han llegado al Aeropuerto de Córdoba 19 vuelos que han salido desde el extranjero, algo que apenas había ocurrido en los ejercicios anteriores.

Eso sí, de momento en Córdoba no se contabiliza ningún vuelo de mercancías ni tampoco de correo, la asignatura pendiente del aeródromo de la ciudad.

