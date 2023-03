Restablecido el tráfico AVE Madrid-Sevilla tras la avería sufrida en Toledo desde el miércoles

A las 5:36 de este viernes ha quedado reparada la avería en la electrificación en la catenaria en la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía en el tramo Urda-Mora, en la provincia de Toledo.

Según informan desde Adif, este miércoles se había producido el desprendimiento de dicha catenaria, que ya se ha reparado. Esta avería ha provocado que durante este miércoles y este jueves se hayan producido unos retrasos medios en los servicios ferroviarios entre Madrid, Córdoba, Sevilla y Málaga de 30 minutos debido al uso de una única vía.

El tramo afectado era de unos 30 kilómetros de longitud.

