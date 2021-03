Residencias inmunizadas: por primera vez en la pandemia no hay ni un caso positivo

Desde marzo, la pandemia ha causado estragos en las residencias. En Córdoba, han muerto 314 personas en residencias a causa de la Covid 19, según las cifras oficiales. En este tiempo, se han contagiado 1.622. Es decir, aproximadamente el 20% de los ancianos que se contagiaban fallecían después.

Esta semana se ha confirmado que las residencias de la provincia de Córdoba están ya totalmente inmunizadas ante la Covid 19. El informe semanal de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía señala que por primera vez desde hace un año ningún anciano ni ningún trabajador de las residencias de mayores de la provincia de Córdoba es positivo.

La pasada semana aún quedaban tres trabajadores en aislamiento preventivo por seguir siendo positivos en Covid 19. Además, había una persona mayor aislada que había tenido contacto con ellos y presentaba síntomas. Finalmente, ya no queda ni una sola persona vinculada a las residencias cordobesas que esté contagiada.

El virus ha causado estragos en estos centros. Pero finalmente, la llegada de la vacuna ha acabado por inmunizar a todas estas personas. La mayor parte de ellos han sido vacunadas con las dos dosis de Pfzier. La primera vacuna se administró en la provincia el 29 de diciembre de 2020, solo nueve meses después de que estallara la pandemia en España.

En Andalucía, a día de hoy solo hay tres residentes que siguen contagiados. Dos están en Almería y uno en Cádiz. Además, hay otro trabajador que es positivo en la provincia de Granada, según el informe semanal de la Consejería de Salud y Familias. En principio, está previsto que el próximo martes se pueda certificar que todas las residencias de mayores de Andalucía están ya libres del virus.

