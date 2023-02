El Reina Sofía crea una unidad para pacientes con enfermedades respiratorias para salvar vidas sin pasar por la UCI

El servicio de Neumología del Hospital Universitario Reina Sofía pondrá en marcha en las próximas semanas dos nuevos recursos: una Unidad de Cuidados Respiratorios Intermedios (UCRI) y un Hospital de Día. Ambas estructuras se ubican en la tercera planta del Hospital General, donde también se encuentra la zona de hospitalización de los pacientes respiratorios, aunque cuentan con accesos independientes.

El gerente del Servicio Andaluz de Salud, Diego Vargas, y la delegada de Salud y Consumo, María Jesús Botella, han visitado hoy estos dos espacios que permitirán mejorar la calidad de la asistencia de los pacientes con enfermedades respiratorias.

La neumóloga Natalia Pascual ha guiado la visita a la UCRI explicando que “estas unidades son un recurso muy útil, que actúan como paso intermedio entre la hospitalización y la UCI”. Se trata de un espacio físico que permite la monitorización y vigilancia más estrecha de los pacientes, fundamentalmente para aquellos con un soporte respiratorio no invasivo como tratamiento de una enfermedad primariamente respiratoria. De esta manera se podrían evitar empeoramientos que conlleven un traslado a UCI.

La UCRI del Hospital Reina Sofía atenderá a pacientes con un nivel de gravedad intermedio (semicríticos), donde la vigilancia y monitorización estrecha sea necesaria, sobre todo en situaciones de insuficiencia respiratoria que requieran de un soporte respiratorio no invasivo. Para ello, contará con personal especializado las 24 horas del día. Esto ha sido posible gracias a una inversión superior a los 300.000 euros en la construcción del espacio y la dotación de equipamiento de última tecnología como respiradores, desfibriladores, camas adaptadas, etc.

Según ha explicado el responsable de la Unidad de Neumología, Francisco Santos, “la UCRI está dotada con 4 puestos, uno de ellos preparado para pacientes que requieran aislamiento, luz natural y acceso independiente de la zona de hospitalización en planta, de forma que podamos ofrecer atención diferenciada y que, a la vez, nos permita dar una respuesta inmediata a aquellos pacientes que, estando en planta, experimenten un empeoramiento de su situación”.

Una de las principales ventajas de este tipo de unidades es la mejora en la seguridad y supervivencia de los pacientes, que pueden recibir una atención especializada en un entorno controlado. En esta línea, la doctora Pascual explica que estas unidades son un entorno seguro para pacientes semicríticos, reduciendo su mortalidad y complicaciones.

Adyacente a la UCRI, el Hospital Reina Sofía ha construido un Hospital de Día de Neumología con dos camas, con un horario de atención continuada de 8 a 20 h. En este espacio, con acceso diferenciado e independiente, comunicado con la UCRI desde dentro, los neumólogos atenderán a pacientes que precisen terapias o procedimientos diagnósticos en régimen ambulatorio, sin necesidad de ingreso.

Al no existir este recurso, hasta ahora los pacientes que precisaran esta asistencia eran hospitalizados hasta que se les realizaran las pruebas o el tratamiento oportuno y el seguimiento pertinente. Ejemplos de pacientes que podrían beneficiarse de este nuevo servicio serían la realización de cateterismos cardíacos derechos para el estudio de hipertensión pulmonar, la realización de punciones/biopsias pleurales o pulmonares sin necesidad de ingreso, aplicación de tratamientos endovenosos o nebulizados en un entorno de seguridad, y control y adaptación ambulatoria a la ventilación mecánica no invasiva, entre otros procedimientos.

Ahora, según explica el responsable de este recurso, el doctor José Manuel Vaquero, “podremos citar a nuestros pacientes por la mañana, aplicarles el tratamiento precisado o realizarles el procedimiento diagnóstico o intervencionista necesario en un entorno controlado para evitar eventos adversos, controlar su evolución, analizar los resultados y realizarles las pruebas de control y, si todo está en orden, darles el alta por la tarde. Todo esto permitirá ahorrar muchos ingresos hospitalarios, mejorando la calidad de vida de los pacientes en un entorno de seguridad controlada.

