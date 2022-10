El rector de la Universidad de Córdoba espera que Villamandos se oponga a las privadas con informes negativos

El rector de la Universidad de Córdoba (UCO), Manuel Torralbo, ha dicho este viernes esperar que el consejero de Universidad de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, mantenga ahora la postura que, como anterior rector de la UCO, defendió en su momento ante el Consejo Andaluz de Universidades (CAU), y se oponga a las solicitudes de apertura de universidades privadas en Andalucía que cuentan con “informe negativo” de la Dirección de Evaluación y Acreditación (DEVA), que depende de la propia Consejería de Universidad.

En este sentido y en una entrevista en Canal Sur Radio recogida por Europa Press, Torralbo ha explicado que hace 20 años “en España había un número de universidades privadas muy razonable, ligado también a órdenes religiosas, como los jesuitas, con gran calidad de formación, tanto humanística, como de investigación, pero en los últimos años han aflorado de una forma muy importante fondos de inversión que han visto que hay un nicho de mercado en la educación universitaria superior”, pues, “todo el mundo sabe que cuando tiene un título superior universitario tiene también mayor probabilidad de empleabilidad”.

Ello ha provocado que “ahora haya muchas universidades” privadas en las que “los fondos de inversión están detrás”, creando universidades “sin corazón, sin alma y, desde luego, sin investigación”. Hasta ahora, según ha argumentado, eso no ha ocurrido en Andalucía, donde existe “una universidad privada, la Loyola, en manos de los jesuitas, que tienen una larga trayectoria de formación universitaria”.

El problema radica, según ha lamentado, en que en este momento “tenemos ocho peticiones en Andalucía para universidades privadas”, lo cual le parece al rector de la UCO “excesivo, por el número”, pero también “si no vienen acompañados esos proyectos de un plan de formación y de investigación importante, porque, si no se investiga, una universidad no es una universidad, es una academia, es otra cosa, y me parece que tenemos que guardar la esencia de la universidad, en cuanto a que se hace docencia, investigación y transferencia”.

Fue el propio consejero de Universidad el que ha informado a Torralbo de la existencia de esos proyectos de universidades privadas, y entiende que también “ha dado cuenta al Consejo de Gobierno” de la Junta de Andalucía de que “hay ocho proyectos presentados, en distintas fases”, pues “hay dos que ya están para entrar en el proyecto de Ley en el Parlamento andaluz, y uno de ellos, por ejemplo, tenía un informe negativo de la DEVA”.

Por ello y a juicio del rector de la UCO, “es preocupante que se siga adelante con proyectos que no tienen los informes adecuados”, ya que, aunque no sean vinculantes, “si que es conveniente atender” lo que dicen y, “si de verdad se ven unas deficiencias, pues que se cubran”.

En este sentido, Torralbo ha reiterado que el consejero de Universidad, “cuando era rector” de la UCO “votó en contra cuando pasaron por el CAU esos proyectos de universidades”, de modo que “tendrá él que meditar” y actuar ahora en función de “lo que se votó en ese CAU”.

Factura triple

Por otro lado y respecto a las consecuencias que está teniendo para las cuentas de la UCO la subida de la factura de la luz, Manuel Torralbo ha explicado que, para el presupuesto vigente, el anterior rector y actual consejero de Universidad, José Carlos Gómez Villamandos, había “presupuestado, de una forma razonable, 2,5 millones de euros, pero es que, según las previsiones de cierre que tenemos hasta el momento, nos vamos a ir a más de siete millones” al final del ejercicio.

Eso supone, según ha avisado, que la factura de la luz será “casi tres veces” superior a la prevista, lo que implica “un impacto tremendo y vamos a ver cómo acabamos el año, porque el tema de la energía es muy preocupante, y así se lo estamos trasladando también al Gobierno andaluz, porque tenemos que poner en marcha planes”, a partir “de fondos europeos, para que mejoremos nuestra situación de dependencia energética” del suministro eléctrico tradicional, y se apueste por “la energía solar”, entre otras medidas.