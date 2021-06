El Rasca de la ONCE deja medio millón de euros en Aguilar de la Frontera

El ‘Rasca X20’ de la ONCE ha dejado su premio mayor, 500.00 euros, en Aguilar de la Frontera. El vendedor afiliado a la ONCE Rafael María Lucena Moreno es quien ha llevado la suerte a Fernán Núñez, con este premio de 500.000 euros del ‘Rasca X20’ de la ONCE.

‘Rasca X20’ es el juego en el que, por 5 euros, se puede ganar hasta 500.000 euros. Para jugar al ‘Rasca X20’, si uno o más de TUS NÚMEROS coincide con alguno de los NÚMEROS GANADORES, se gana el premio(s) correspondiente(s). Si se encuentra el símbolo multiplicador x2, x5, x10 o x20, se gana la cantidad correspondiente a 2, 5, 10 o 20 veces el valor del premio indicado.

Los Rascas de la ONCE, como las demás loterías responsables de la organización, se pueden adquirir en su red de 19.000 agentes vendedores, en www.juegosonce.es y en establecimientos autorizados.