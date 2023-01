El precio de la luz se desploma un 40% este sábado

El precio promedio de la luz para los clientes de tarifa regulada vinculados al mercado mayorista bajará este sábado hasta los 53,19 euros por megavatio hora (MWh), lo que supone un descenso del 40,57% respecto a los 89,5 euros/MWh de este viernes.

En la subasta, el precio medio de la luz en el mercado mayorista --el denominado 'pool'-- se situará este sábado en 53 euros/MWh. El precio mínimo, de 35 euros, se dará entre las 15.00 y las 16.00 horas, mientras que el precio máximo se registrará entre las 00.00 y las 01.00 horas, cuando será de 80 euros.

A este precio del 'pool' se suma la compensación a las gasistas, que tiene que ser abonada por los consumidores beneficiarios de la medida, los consumidores de la tarifa regulada (PVPC) o los que, a pesar de estar en el mercado libre, tienen una tarifa indexada, que para este sábado se sitúa en 0,19 euros/MWh.

En ausencia del mecanismo de la 'excepción ibérica' para topar el precio del gas para la generación de electricidad, el precio de la luz en España sería de media de unos 85,38 euros/MWh, lo que supone 32,19 euros/MWh más que con la compensación para los clientes de la tarifa regulada, que pagarán así un 37,7% menos de media.

El 'mecanismo ibérico', que entró en vigor el pasado 15 de junio, limita el precio del gas para la generación eléctrica a una media de 48,8 euros por MWh durante un periodo de doce meses, cubriendo así el próximo invierno, periodo en el que los precios de la energía son más caros.

En concreto, la 'excepción ibérica' fija una senda para el gas natural para generación de electricidad desde un precio de 40 euros/MWh en los seis meses iniciales, y posteriormente, un incremento mensual de cinco euros/MWh hasta la finalización de la medida.

El Ejecutivo español ya ha pedido a Bruselas prolongar la 'excepción ibérica' al menos hasta finales de 2024 con un tope similar al actual, de entre 45 y 50 euros por megavatio hora (MWh).

