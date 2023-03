La peana pendiente para el busto de Blas Infante en la Plaza de Andalucía

El pasado 4 de diciembre, el alcalde de Córdoba -José María Bellido-, representantes de algunos partidos de la Corporación municipal, parlamentarios y el delegado de la Junta de Andalucía en Córdoba, Adolfo Molina, acudieron a la Plaza de Andalucía para descubrir un busto de Blas Infante, iniciativa aprobada en Pleno por el Ayuntamiento de la capital. Lo esperado era que la escultura formara parte de esta plaza desde el día de su inauguración, pero no ha sido así, aunque desde el Consistorio señalan que las placas de mármol están “casi acabadas”.

La rueda de prensa tuvo lugar el 4 de diciembre, primer Día de la Bandera de Andalucía -esta efeméride fue aprobada por la Junta el pasado mes de noviembre- a través de cual se conmemoran las manifestaciones celebradas el 4 de diciembre de 1977 como expresión de la voluntad del pueblo andaluz de acceder a las máximas cotas de autonomía bajo el símbolo común y de unión que representa la bandera de Andalucía.

Para el acto, el Ayuntamiento dispuso de una estructura, tapada con una tela granate, sobre la que puso el busto de Blas Infante. Tras finalizar, este fue retirado. En el lugar donde se colocará hay, por el momento, una construcción de ladrillo sobre la que se colocarán las placas de mármol que están “casi acabadas”, apuntan desde la delegación de Infraestructuras. La falta de un pedestal para dicho busto fue denunciada públicamente a primera hora de este martes, Día de Andalucía, por la formación Andalucía entre todxs.

Cabe recordar que la iniciativa de colocar un busto de Blas Infante en la Plaza de Andalucía fue una moción presentada por Podemos en un pleno del mes de noviembre de 2020. Todos los partidos la aprobaron salvo Vox, que catalogó al sevillano de “político frustrado”, “islamófilo” y vividor “del victimismo”, asegurando también que “la patria andaluza no existe”.

Junto al acto institucional de descubrimiento del busto de Blas Infante también se concentró una treintena de personas de la Plataforma Andalucía Viva, que, tras una gran pancarta con la bandera andaluza, lanzaron vivas por “el día del pueblo andaluz” y por Infante.

