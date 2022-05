Los Patios de Córdoba superan el medio millón de visitas

Los Patios de Córdoba ya han superado el medio millón de visitas. Durante este martes, octava jornada de la Fiesta, estos recintos han recibido 63.357 entradas, por lo que el recuento total asciende a 513.566 visitas. La ruta más transitada, con 17.275 visitantes, sigue siendo la del Alcázar Viejo, donde el patio por el que más personas han pasado ha sido San Basilio, 22, con 1.810 visitas.

La segunda ruta más visitada ha sido la de Santa Marina-San Agustín, con 11.404 personas, siendo Marroquíes, 6 el patio más concurrido, con 2.222. En tercer lugar se sitúa la ruta de San Lorenzo, con 10.120 visitas y el patio de San de Palomares, 11, como principal destino, con 2.148 entradas.

En cuarto lugar se sitúa la zona de Judería-San Francisco, con 9.113 visitas, siendo Mariano Amaya, 4 el patio que más gente ha visitado, con 1.117. Por otro lado, en la ruta de Santiago-San Pedro, que ha recibido 7.760 visitas, el patio que ha congregado a más personas ha sido el de Siete Revueltas, 1, con 1.084. En Regina-Realejo, donde se han sumado 3.538 entradas, el recinto con más visitas ha sido el de Santa Marta, 10, con 920.

Por último, los patios fuera de concurso han recibido 5.175, sumando el punto de información ubicado en el cine Delicias. De estos recintos, el más visitado ha sido el de Samuel Santos Géner (Casa Árabe), con 1.170 personas.

