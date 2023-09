La odisea de pedir una cita médica: de no poder obtenerla por teléfono o internet a esperar dos semanas

Pilar ha estado llamando a Salud Responde durante varios días a finales de agosto para obtener una cita con su médico de Atención Primaria en el centro de salud Castilla del Pino en Córdoba, pero Salud no respondía. “No me cogían el teléfono”. Tampoco obtuvo respuesta llamando directamente a su centro de salud. Probó también a intentar hacer esta gestión por internet, pero cuando acababa de introducir sus datos, le aparecía el siguiente mensaje en pantalla: “En estos momentos no podemos agendar la cita solicitada”. Fue ya un par de días después cuando consiguió cita a través de internet: “La pedí el 30 de agosto y me la han agendado para el 14 de septiembre”. Dos semanas de espera.

En la misma situación se están encontrando otros usuarios de distintos centros de salud de Córdoba y las quejas son generalizadas, como cuentan a Cordópolis. Esta misma semana, Antonio ha intentado pedir cita en su centro de salud de Levante Sur para conocer los resultados de una radiografía. “A través de la aplicación (de Salud Responde) no te dan cita. Incluso he probado a hacerlo de madrugada”, cuenta. “También he intentado llamar por teléfono cinco veces a mi centro de salud y, después de tenerte en espera cinco minutos, no atienden la llamada”, se queja.

“Salud Responde es el título, porque no responde”, dice gráficamente. “Después de introducir todos los datos que te piden en la llamada, no te dan cita, te dicen que ya ha sido escogida por otra persona”. Al final, este martes consiguió que le atendieran. “Lo conseguí mintiendo, cuando te dan la opción de decir si eres una persona mayor de 70 años, dije que sí. Y me atendió un operador”. De todas formas, la cita la tiene para el 18 de septiembre, lo que supone trece días de espera“.

Esta misma semana, Carmen intentaba coger cita con su médico de cabecera en el centro de salud Norte en Santa Rosa y la fecha más próxima era el 19 de septiembre. Dos semanas de espera.

Lo mismo cuenta Jesús, con trece días de espera por delante para ser atendido en su centro de salud de la Fuensanta. A Inma y a su pareja, también vecinos de la Fuensanta, ni siquiera les da opción de obtener cita, aunque sea esperando dos semanas. "En estos momentos no podemos agendar la cita solicitada", aparece en pantalla, seguido del siguiente mensaje: “Si necesita atención sanitaria acuda a su centro de salud”. Pero luego, sin cita y con el resto de médicos con sus consultas copadas, solo si es una cuestión de urgencia podrán ser atendidos.

Rafael ha tenido más suerte y ha conseguido cita en el centro de salud de Santa Rosa “dentro de diez días”. Mientras, Encarni ha pedido cita para su madre este pasado martes y no ha conseguido hasta el día 14 de septiembre. Usuaria del centro de salud de Poniente, dice estar “sorprendida” porque durante el verano ha tenido que pedir cita también para ella un par de veces y en ese periodo la ha obtenido con esperas de “cuatro o cinco días”. En su caso, la cita es telefónica para renovar medicamentos pero, igualmente, ha comprobado que para cita presencial la espera ahora es de más de diez días.

Aumento del tiempo de espera

Y es que las agendas de los médicos de Atención Primaria están llenas en este inicio de septiembre, cuando colean también las vacaciones de algunos profesionales y los que están trabajando deben atender a todos los usuarios.

El Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba ya alertaba esta semana de lo que los ciudadanos están comprobando en sus propias carnes: a pesar de haber pasado los meses más complicados del verano, se ha iniciado el mes de septiembre con un aumento del tiempo de espera para ser atendido en el centro de salud por el profesional médico de familia, llegando en algunos casos a superar los 15 días para una cita.

Desde el sindicato se han realizado consultas en varios centros de salud y las situaciones encontradas son las de un elevado tiempo de espera en muchas de las agendas médicas o, incluso, con algunas bloqueadas, de manera que no se puede obtener cita.

Tardanza en la capital y en la provincia

En esta situación se encuentran ciudadanos a los que les corresponden los centros de salud de la capital Lucano (13 días de espera para una cita), Sector Sur (15 días), Villarrubia (15 días), Carlos III (14 días) o Poniente (12 días), además de los citados en los testimonios prestados a este periódico (Fuensanta, Santa Rosa y Castilla del Pino).

Y en la provincia también hay citas a más de 10 días de espera en centros de salud de Montilla (12 días), Puente Genil (10 días), Peñarroya-Pueblonuevo (14 días) o Aguilar de la Frontera (12 días).