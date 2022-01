La nueva Comisaría de la Policía tendrá tres plantas y dos sótanos

La Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de Seguridad del Estado (Siepse) ha sacado a licitación el plan de redacción de las obras de construcción de la nueva Comisaría de la Policía Nacional en Córdoba. El plan de obra sale a concurso por un importe de 250.000 euros. El anteproyecto ya fija cómo tiene que ser la futura comisaría, con tres plantas (baja, primera y segunda) y dos sótanos, el primero para coches oficiales y furgones, además de un lugar para detenidos, y el segundo para aparcamiento.

La nueva comisaría de Distrito Este se ubicará en la calle Periodista Justo Urrutia en una parcela de 4634 metros cuadrados de superficie. La obra se proyecta con la idea de albergar las dependencias policiales de la actual comisaría en Campo Madre de Dios, las cuales, debido a su antigüedad, presentan graves patologías (Oficina de Denuncias, Brigada Provincial de Policía Judicial, Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, Servicio de Automoción, Unidad de TEDAX y servicios varios de la Comisaría Provincial). Además, se ubicarán en la nueva sede policial la Delegación de T.I.C., la Brigada Provincial de Información y la Brigada Provincial de Extranjería.

La superficie construida total del edificio estaría en torno a los 15.800 metros cuadrados a distribuir en tres plantas sobre rasante y dos sótanos. El edificio se plantea en un único volumen en tres alturas articulado en torno a patios y tres núcleos de comunicación verticales, uno en el centro del edificio, más principal, y otros dos en los extremos necesarios por evacuación y de carácter más privativo. Asociados a éstos se plantean dos núcleos de aseos, en el principal, los aseos de público y el otro para funcionarios.

En la planta baja, y en primer término, se encuentra el control de accesos, situado de manera que se controla todo el acceso de público y con visión directa de la sala de espera de la oficina de denuncias. Anexo a éste se encuentra la sala técnica que contiene el rack. En esta planta se sitúan los espacios relacionados con la atención al público que corresponden a la comisaría de distrito (oficina de denuncias) así como el salón de actos. También se ubican todas las dependencias de Policía Judicial.

En la primera planta se ubicarán las Brigada de Información, Policía científica y Extranjería y Fronteras siguiendo el esquema de oficina abierta a las zonas de circulación y conectadas a los despachos correspondientes más cerrados. Igualmente se sitúan los espacios que comprenden las áreas de Servicios Médicos y Medios Materiales.

En la última planta se localizará la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana junto a la Delegación de Informática y Telecomunicaciones y otras dependencias generales como son los vestuarios, gimnasio y sedes sindicales.

Mientras, en el primer sótano se organiza una parte del aparcamiento requerido en el programa como son las 22 plazas para furgones, así como las 50 plazas para vehículos de dos ruedas y algunas plazas para turismos. Se incluyen también algunos usos asociados al garaje como son el taller y la oficina de automoción, así como almacenes y el archivo general. También estará el área de detenidos permitiendo cerrar con esclusa el furgón para una mayor seguridad. Esta zona se comunicará internamente con el cuarto de control de accesos a través de una escalera de uso restringido para su uso por la asistencia letrada o los testigos sin que existan cruces posibles en los itinerarios de testigos y detenidos. El último sótano será aparcamiento casi en su totalidad.

