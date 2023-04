La noche del jueves se salda con las primeras grandes colas para entrar a la Cata del Vino

Como era de esperar, las colas para entrar a la Cata del Vino, protagonizadas principalmente por jóvenes, se han repetido un año más, esta vez, a las puertas de la plaza de toros, tras el cambio de ubicación.

Si esta misma estampa se producía año tras año en los aledaños del aparcamiento anexo a la Diputación de Córdoba, donde se celebraba este evento hasta 2022, la situación se antojaba más complicada cuánto menos para este año dado que la organización ha reducido el aforo a 2.500 personas.

A ello se suma que la organización agotó entradas para este jueves una semana antes de celebrarse esta cita que sirve como preludio al Mayo Festivo.

Por el momento, para los tres últimos días de la Cata aún hay billetes, tanto para la sesión diurna como para la nocturna.

