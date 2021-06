Nieto niega en el Congreso que intercambiara mensajes con su antecesor en Interior sobre 'la Kitchen'

El sucesor de Francisco Martínez en la Secretaria de Estado de Interior, actual portavoz del PP en el Parlamento andaluz y exalcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, ha asegurado en el Congreso que ambos intercambiaron mensajes sobre la aplicación del artículo 155 en Cataluña sin disolver los Mossos d'Esquadra, pero ha desvinculado esas conversaciones de la llamada operación Kitchen por la que está imputado Martínez.

El socialista David Serrada ha aprovechado la comparecencia de Nieto ante la comisión Kitchen para recordarle unos mensajes que intercambió con Francisco Martínez en noviembre de 2017, tras la detención del comisario jubilado José Manuel Villarejo, en los que reconocía que el entonces ministro, Juan Ignacio Zoido, estaba preocupado.

Pero Nieto ha precisado que esos mensajes del 5 de noviembre de aquel año, dos días después de la detención de Villarejo, se referían a otro hecho sucedido de ese mismo día 3, la reunión del Consejo de Ministros en la que se nombró a Juan Antonio Puigcerver, un alto cargo del ministerio, como director general de Interior en la Generalitat.

"Vaya, qué casualidad"

Según ha explicado, su antecesor en la Secretaría de Estado, Martínez, que entonces era sólo diputado del PP, les estaba asesorando como doctor en Derecho Constitucional en cómo aplicar el artículo 155 en materia de seguridad en Cataluña, teniendo en cuenta, además, que se habían convocado elecciones en esa comunidad y que Puigcerver era, por tanto, responsable de su organización.

Lo que buscaban con ese "nombramiento vital" era respetar el papel de los Mossos frente a quienes, tras el referéndum del 1 de octubre de ese año, pedían su disolución o la designación de un policía o un guardia civil al frente.

A los preliminares de ese nombramiento es a lo que se referían los mensajes de Martínez, ha asegurado Nieto, subrayando que, desde el "ejemplar" traspaso de poderes que tuvo con su antecesor --al que ha agradecido su asesoramiento en la aplicación del 155--, "en ningún momento" hablaron de la 'operación Kitchen'.

También ha dicho que su antecesor nunca le pidió insistentemente una reunión sobre esa supuesta trama montada en el Ministerio el Interior para espiar a Luis Bárcenas. "Vaya, parece que este mensaje es otra casualidad más", ha comentado con sorna el diputado del PSOE.

En respuesta a otros comisionados ha insistido en esa tesis y ha recalcado que si hubiera sabido algo del supuesto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas lo hubiera puesto inmediatamente en conocimiento de la Fiscalía o del juez.

Por otra parte, Nieto ha resaltado que Villarejo fue detenido siendo él secretario de Estado y que nunca le vio actuar dentro del ministerio, aunque ha admitido que le conoce. Según ha dicho, le ha saludado en un par de actos públicos y pero sólo ha hablado con él una vez, en uno de esos eventos, cuando le comentó que tenía un contencioso con la Secretaría de Estado de Interior sobre la fecha de su jubilación y el derecho a un diploma y a mantener la placa. "Analizamos el recurso y no pudimos atender a lo que pedía", ha resumido.

Vinculación con Córdoba

Preguntado expresamente si no se habían visto por Córdoba, dado que Nieto fue alcalde de esa ciudad y Villarejo nació en una localidad cercana, el compareciente ha dicho que no, pero ha aprovechado para vincular al expolicía con un "escándalo" por la venta de unos terrenos cuando era alcaldesa la dirigente de Izquierda Unida, Rosa Aguilar.

Nieto ha asegurado que no recibió presiones ni del entorno de Villarejo ni de la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y que tampoco recibió "jamás" instrucciones de nadie para proteger los intereses del PP.

El ex secretario de Estado ha negado que existiera una policía paralela --en referencia a la denominada 'policía patriótica'--, así como la conocida como 'operación Cataluña' para desacreditar al independentismo, aunque sí ha reconocido que "han podido existir personas que no han hecho adecuadamente su trabajo o no han entendido los límites de sus funciones". Tampoco ha entrado a valorar por qué Mariano Rajoy decidió sustituir a Jorge Fernández Díaz por Juan Ignacio Zoido al frente de Interior.

Respecto al cese de Enrique García Castaño como responsable de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), ya bajo su mandato, Nieto lo ha circunscrito a una "propuesta técnica" y lo ha desvinculado de sus hipotéticas actuaciones en la 'Kitchen'.

Niega un chivatazo a Ignacio González

También se le ha interrogado sobre el caso Lezo y las supuestas informaciones que apuntan que él habría alertado al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, algo que ha negado de plano e incluso ha amenazado con una "querella" al diputado de Vox, José María Figaredo, por aludir a esa posibilidad.

Es más, en respuesta al diputado de Podemos Ismael Cortés, ha señalado que el Congreso debería pedirle perdón porque en su día le reprobaron por ese supuesto "chivatazo" y, tres años después, ni siquiera ha sido citado como testigo en esa causa. "Jamás he filtrado ninguna información, de ningún tipo, entre otras cosas porque tampoco lo conocía", ha añadido, desatacando que los policías y guardias civiles son "muy celosos del mandato de los jueces" y no informan de esas operaciones a los cargos políticos.

A preguntas de Macarena Olona, de Vox, el compareciente ha negado que cesaran como director adjunto operativo de la Guardia Civil a Pablo Martín Alonso por no querer "cometer el delito" de desvelar a sus superiores políticos informaciones judiciales sobre los casos Púnica y Lezo que afectaban al PP.

Nieto ha ensalzado a Martín Alonso y ha explicado que lo que se hizo fue "buscar un atajo" para evitar tener que jubilarle. Como ya se estaba pensando en una reestructuración organizativa, se optó por eliminar las DAO de la Policía y la Guardia Civil -para evitar los problemas de bicefalía con las direcciones generales de ambos cuerpos-- aunque después ambas fueron recuperadas por el Gobierno del PSOE.