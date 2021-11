Muere Manuel Nieto Cumplido, el archivero de la Mezquita Catedral

El canónigo Manuel Nieto Cumplido, el archivero de la Mezquita Catedral de Córdoba, ha muerto este jueves a los 86 años, según ha adelantado La Voz de Córdoba y han confirmado a este periódico fuentes del Cabildo. Nieto Cumplido llevaba días ingresado en un hospital de la capital, según publica este digital cordobés.

Sacerdote e historiador, Nieto Cumplido era el archivero del Cabildo y autor de diversas obras, casi todas relacionadas con el patrimonio de la iglesia cordobesa. Según la Córdobapedia, Nieto Cumplido nació en Palma del Río el 10 de agosto de 1935. Desde 1973 era canónigo archivero de la Mezquita-Catedral de Córdoba y director del Archivo General del Obispado.

Nieto Cumplido está considerado uno de los grandes estudiosos del primer monumento de Córdoba, primero como Mezquita mulsulmana y segundo como Catedral cristiana, habiéndole dedicado varios libros. También formaba parte de la Real Academia de Córdoba.

Este archivero fue una de las personas designadas para negociar con la casa de subastas Christie´s cuando salieron a la venta un grupo de vigas de la Mezquita Catedral de Córdoba.

