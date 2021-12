Metrovacesa inicia la construcción de 121 viviendas en Córdoba

La promotora inmobiliaria Metrovacesa ha iniciado las obras de su nuevo proyecto inmobiliario, Panorama, su segunda promoción en la parte nueva del Zoco, una de las zonas en expansión de la ciudad de Córdoba y muy consolidada a nivel residencial que, además, goza de buenas conexiones a la ronda de circunvalación, así como a los principales servicios de la ciudad.

Panorama, para la que la promotora ha invertido 25,1 millones de euros, está formada por 121 viviendas plurifamiliares en un edificio en manzana abierta, de entre dos y cuatro dormitorios, distribuidas en tres bloques con siete portales distintos. Los pisos van desde 85 metros cuadrados a 125 de superficie, dotados con amplias terrazas, garaje y trastero; en el caso de los bajos, hasta 230 metros cuadrados de jardín privado y los áticos con terrazas que superan, incluso, los 60 metros cuadrados. Además, las zonas comunes del residencial Panorama cuentan con piscina, amplia zona ajardinada y zona de juegos infantil.

Los tres bloques están orientados de forma estratégica para aprovechar las favorables condiciones de soleamiento en todas las viviendas, evitando a su vez la exposición excesiva mediante amplias terrazas voladas que generan sombras arrojadas y teniendo muy en cuenta la dirección del viento dominante para una adecuada ventilación de viviendas y zonas comunes.

Residencial Panorama, cuyas obras se han contratado con la Constructora San José S.A, ha sido diseñado por el estudio de arquitectura y urbanismo Manuel López, que cuenta con una amplia experiencia en las distintas áreas de actividad de la edificación y el urbanismo.

Pero este no es el único proyecto en desarrollo de Metrovacesa en la zona; en el PP-O5 Camino de Turruñuelos, popularmente conocido como PP-O5 Hipercor por su cercanía al Centro Comercial de El Corte Inglés, la compañía está trabajando ya en la primera fase de su nuevo proyecto formada por 60 viviendas. Su nombre es Metropolitan y próximamente se dará a conocer.

Con la construcción de Panorama, Metrovacesa refuerza su presencia en Córdoba donde suma una oferta total de 284 viviendas de obra nueva y tres promociones activas. Por un lado, el Mirador de la Albaida ubicado en el PP-O5, que está formado por 40 viviendas de entre dos y cuatro dormitorios, distribuidas en cuatro alturas y planta baja; y, por otro, Terrazas del Poniente Sur, compuesto por 123 viviendas de entre uno y cinco dormitorios situadas en el PP-O7, con una altura de seis plantas más planta baja, con terrazas de hasta 102 metros cuadrados en el caso de los áticos.

