Manolo Torralbo confía en que se celebre el debate entre las dos candidaturas al Rectorado

El candidato a rector de la Universidad de Córdoba, Manolo Torralbo, ha informado este viernes de que a seis días de las elecciones siguen sin una confirmación por parte de la candidata Julieta Mérida para la celebración de un debate electoral entre ambas candidaturas. Torralbo ha recordado que ya se les ha hecho llegar esta oferta por canales públicos y privados “en numerosas ocasiones desde hace más de un mes”.

En este sentido, “la candidatura oficialista, por mediación de su portavoz, Miguel Agudo, ha ido planteando diversas modificaciones en los términos de celebración del debate, que, a su vez, han ido siendo aceptadas sucesivamente por el equipo de Manolo Torralbo. Pero desde la candidatura de Mérida han ido posponiendo su confirmación y planteando nuevas condiciones hasta un punto que dificulta gravemente la organización del debate, que estaba acordado entre las partes para el próximo lunes 16 a las 19:00 en el Rectorado”, señala en un comunicado de prensa.

Ante esta situación, que “pone en riesgo el legítimo derecho de la comunidad universitaria a contrastar proyectos, equipos y programas de ambas candidaturas”, Manolo Torralbo se ha comprometido a acudir al debate previsto para este lunes sean cuales sean los términos exigidos por la otra candidatura. Desde su equipo explican que, en cualquier caso, “debe prevalecer el interés superior de la comunidad universitaria y la institución”.

En este sentido, Torralbo también ha afirmado que “si llegara a darse la situación de que la candidata Mérida finalmente rehusara debatir, escenario nada deseable para la Universidad de Córdoba, él seguirá asistiendo al evento el día y la hora previstas con el compromiso de responder cualquier pregunta que tengan a bien hacer los miembros de la comunidad universitaria o los medios de comunicación”.

