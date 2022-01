Las limpiadoras vuelven a concentrarse ante Salud por el convenio provincial del sector

Delegadas de CCOO Córdoba del sector de la limpieza se han concentrado este jueves, ante las puertas de la Delegación de Salud y Familias de la Junta de Andalucía en Córdoba, para expresar el "rechazo" de dicho sindicato a las propuestas de la patronal para el convenio colectivo del sector en la provincia de Córdoba.

Así, durante la concentración, la secretaria general de CCOO de Córdoba, Marina Borrego, ha recordado que "el personal de limpieza es fundamental", pues, "si no se limpian los colegios no se puede dar clase, si no se limpian los quirófanos no se puede operar, y si no se limpian las oficinas no se puede trabajar, pero para el empresariado somos el último eslabón de la cadena. Siempre son las personas que están ocultas y además son maltratadas en las condiciones laborales".

A pesar de ser un personal esencial, "la patronal pretende que dentro del salario, que equivaldría al SMI, es decir, 965 euros mensuales, se incluyan todos los pluses y que además se congele la antigüedad", es decir, el empresariado del sector "no quiere pagar los complementos que tiene que pagar, y no vamos a cerrar un convenio en el que las condiciones laborales no son las adecuadas".

En este sentido, Borrego ha señalado que, "si firmamos el convenio con las propuestas de la patronal, las trabajadoras van a ganar menos de lo que ganan ahora y nosotros no vamos a firmar un convenio en el que las trabajadoras pierden derechos y condiciones laborales".

Por otra parte, la secretaria general de CCOO ha criticado a la directora-gerente del Hospital Reina Sofía, Valle García, por sus declaraciones en las que afirmaba que no se están cumpliendo los servicios mínimos, ya que "no es cierto, se están cumpliendo los servicios mínimos". En este sentido, Borrego ha remarcado que, "como bien dice" Valle García, "las limpiadoras son personal esencial y, por tanto, se merecen que les paguen como tal y no que en el SMI incluyan todos los complementos".

"Por eso nos hace falta la reforma laboral --ha proseguido--, por eso queremos esta reforma laboral tan importante, porque modifica y hace que prevalezcan los convenios colectivos sectoriales por encima de los empresariales, que lo que hacen es ir a la baja".

Por último, Marina Borrego ha hecho un llamamiento a todos los partidos del arco parlamentario, "para que recuerden que los trabajadores son los que sufren las condiciones de trabajo y queremos que estén en condiciones". Por ello, CCOO continuará con las movilizaciones el próximo día 5 de febrero, con una manifestación que partirá desde la sede del sindicato a las 11,00 horas.