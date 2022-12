Kisko García participa en una comida solidaria para personas sin hogar en Madrid

El chef cordobés Kisko García ha participado junto con otros siete cocineros en una comida solidaria que se ha celebrado este miércoles para los usuarios de cuatro centros de acogida para personas sin hogar de Madrid. Esta actividad se ha llevado a cabo en los centros municipales para personas sin hogar San Isidro, Puerta Abierta y Juan Luis Vives, además de en la Fundación José María de Llanos.

Los 1.000 menús que se han repartido por los cuatro centros han sido: timbal de rabo de toro estofado con puré de patatas trufado; solomillo de carne de vacuno a la pimienta con champiñones y cebollas asadas; guiso de Navidad con rabadilla de ternera y verduritas tiernas; roastbeef con ciruelas de Navidad; carrilleras de ternera estufada con verduritas de época y rabo de toro a la cordobesa.

Kisko García ha sido el chef que ha preparado comidas para el centro San Isidro, junto al también cocinero Javier Estévez. Mientras tanto, Fernando del Cerro y Javier Aranda han estado en Puerta Abierta; los cocineros Juanlu Fernández e Israel Ramos, en Juan Luis Vives; y los que se han encargado del menú de la Fundación José María de Llanos han sido los profesores y alumnos de la Escuela de Hostelería del Sur, conducidos por los chefs Jesús Sánchez e Iván Cerdeño.

La interprofesional Provacuno, promotora de esta actividad, comenzó con el inicio de la pandemia a realizar acciones solidarias para ayudar a las personas más necesitadas por todo el territorio nacional y, desde entonces, no ha parado, siempre con la colaboración de chefs estrellas michelín.

