La inflación en Córdoba baja al 6,6%, por debajo de la media nacional

La inflación en la provincia de Córdoba ha vuelto a bajar. Aunque los precios siguen en niveles muy altos, la inflación en la provincia comienza a menguar, más incluso que la media nacional, según los datos que acaba de difundir el Instituto Nacional de Estadística (INE) referidos al pasado mes de noviembre.

En concreto, la inflación en la provincia de Córdoba ha bajado al 6,6%. La inflación nacional está en el 6,8%. El mes pasado, la inflación en la provincia de Córdoba estaba en el 7,7%, según los mismos datos del INE.

La causa de la moderación de los precios en Córdoba está en la caída de los precios de la electricidad, que ha bajado un 2,8% en el último año y cerca de un 5% solo en el mes de noviembre. También ha descendido un 0,7% el precio de los alimentos. El resto de los precios medidos por el INE se ha mantenido más o menos estable en Córdoba, con variaciones que apenas han supuesto décimas.

Este verano, la inflación en la provincia de Córdoba llegó a superar el 11% y se situó como una de las más altas de todo el país. Ahora, el aumento de los precios se ha moderado y está incluso por debajo de la media nacional, algo inaudito.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) ha bajado dos décimas en Andalucía durante noviembre con respecto al mes anterior, mientras que la tasa interanual se modera hasta el 7,3%, 0,4 puntos por debajo del dato de octubre, según ha informado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE), que detalla que el dato acumulado en lo que va de año se cifra en un 6%.

A nivel nacional, el IPC bajó una décima en noviembre en relación al mes anterior y recortó medio punto su tasa interanual, hasta el 6,8%, su cifra más baja desde enero, justo antes de declararse la guerra en Ucrania, cuando el IPC se situó en el 6,1%.

El dato de noviembre es cuatro puntos inferior al pico alcanzado el pasado mes de julio, cuando la inflación escaló hasta el 10,8%, su nivel más alto desde septiembre de 1984.

Con la moderación registrada en noviembre, la inflación suma cuatro meses consecutivos de descensos en su tasa interanual después de que en agosto bajara tres décimas, hasta el 10,5%; en septiembre disminuyera 1,6 puntos, hasta el 8,9%, y en octubre se redujera 1,6 puntos, hasta el 7,3%.

