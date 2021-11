El IESA sienta a sus cuatro directores para revisar sus 30 años de historia

Este jueves, los cuatro investigadores que han sido directores del IESA-CSIC en sus 30 años de existencia se han sentado en la misma mesa en Córdoba. El IESA es el instituto andaluz sobre la investigación social con sede en Córdoba. Así, Manuel Pérez Yruela, Eduardo Moyano Estrada, Joan Font Fábregas y Rafael Serrano del Rosal han compartido la experiencia de la institución para diseccionar las tendencias en la investigación social en el proceso de integración en la ciencia global.

El contenido central de la sesión ha sido analizar las transformaciones que está sufriendo la investigación social en nuestro entorno, de un modelo de investigación aplicada muy vinculada a las estrategias de desarrollo implementadas por la Administración, a la integración en el sistema global de ciencia, un sistema en el que otras disciplinas se han integrado con más antelación y facilidad que la sociología. La ciencia española se ha visto inmersa en un proceso de integración global que queda bien ejemplificado en la trayectoria del IESA, cuya investigación se vinculó en sus primeros años al entorno andaluz y la opinión pública, y en la última década se ha volcado en la actividad investigadora con grupos a nivel internacional y nuevos objetos de estudio.

Los cuatro directores

Manuel Pérez Yruela es profesor de Investigación de Sociología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (1990-hoy; desde 2016 en la condición de Ad Honorem), en el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA), con sede en Córdoba, del que fue promotor y director entre 1991 y 2009. Ha sido Profesor de Sociología Rural en la Universidad de Córdoba (1980 a 1989). Profesor de la Escuela de Sociología de la Universidad Complutense (1974-1975); investigador en el Instituto de Estudios Agrosociales (1970-1972).

Eduardo Moyano Estrada es doctor Ingeniero Agrónomo (Sociología Rural) por la Universidad de Córdoba (1982) y licenciado en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid (1983). Desde 1992 forma parte de la plantilla investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científica (CSIC) como Profesor de Investigación (catedrático) en el área de Humanidades y Ciencias Sociales. Entre 2009 y 2013 fue Director del Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA-CSIC). En 2001 le fue concedida la Orden del Mérito Agrícola de la República Francesa (2001) en reconocimiento a sus trabajos sobre sindicalismo agrario en la UE. En 2006 fue elegido miembro correspondiente de la Academia de la Agricultura de Francia.

Joan Font Fàbregas es doctor en ciencia política por la UAB (1993) y Master of Arts por la University of Michigan. Ha sido director del IESA (CSIC), profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UAB, profesor visitante en diversas universidades españolas y extranjeras y director de investigación del CIS. Investiga sobre mecanismos para incorporar las preferencias ciudadanas en las políticas públicas a través de instrumentos diferentes como referéndums, elecciones, consejos consultivos, encuestas y jurados ciudadanos. Ha publicado diversos libros sobre estos temas, entre los que se encuentran Ciudadanos y decisiones públicas, Participatory democracy in Southern Europe, Qué sabemos de las encuestas, Por qué la gente odia la política y Cómo votamos en los referéndums. También ha publicado en revistas como European Journal of Political Research, International Journal of Urban and Regional Research, Public Administration y otras.

Rafael Serrano-del-Rosal es Investigador Científico del IESA-CSIC y Doctor en Ciencias Políticas y Sociología -Sociología- (Universidad de Granada, 1999). En el año 2017 asumió la Dirección del Instituto de Estudios Sociales Avanzados, donde también es el responsable de uno de sus 4 grupos de investigación, en concreto el denominado Identidad Social, Bienestar Subjetivo y Comportamiento Humano (IBC). Actualmente tiene dos líneas de investigación abiertas junto a sus colegas del IBC, una sobre el amplio y complejo tema de la dimensión social de la salud, centrada en este momento en la dimensión social del dolor, y otra, sobre el proceso de fin de vida y más específicamente sobre lo que se han venido a llamar como “derechos de salida”.

Entre 2006 y 2012 fue vocal asesor de la Comisión de Área de Humanidades y CCSS del CSIC. Es miembro Fundador y fue vicepresidente entre 2008 y 2012 de la Asociación Andaluza de Sociología (integrada en la FES desde 2009). Desde 2018 es miembro Electo de la Asamblea Federal FES y desde 2014 preside la Red de Investigación sobre el final de la Vida (Red_Eol). Es miembro del Consejo de Redacción de la Revista Internacional de Sociología y evaluador habitual de diferentes revistas nacionales e internacionales. Imparte frecuentemente docencia en diferentes Máster y Cursos de experto relacionados con sus ámbitos de investigación en Universidades como la de Jaén, UNED, Politécnica de Madrid, Pablo de Olavide, Sevilla, Málaga o la Internacional de Andalucía, así como en Instituciones especializadas como la Escuela Andaluza de Salud Pública o la Deusto Business School.