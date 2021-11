Garamendi niega que Europa pida la reforma laboral que defiende "una parte del Gobierno"

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha mostrado este jueves su "sorpresa" por el hecho de que en la mesa de diálogo social sobre la reforma laboral no haya cambiado nada pese a la entrada de más ministerios en la negociación.

"A la mesa ha llegado el mismo papel que estaba. No sé si el Gobierno se ha coordinado o no, pero seguimos con el mismo papel de hace 15 días", ha apuntado Garamendi en declaraciones a la prensa durante su asistencia en Córdoba al XX Congreso de Directivos CEDE.

El líder de la CEOE ha denunciado que las reformas que está pidiendo Europa a España "no son las que nos cuentan". "Hay una parte del Gobierno que está hablando de reformas que Europa no habla. Cuando estamos hablando de la reforma laboral están sobre la mesa papeles y cosas que Europa no está pidiendo", ha advertido.

Así, por ejemplo, ha asegurado que Europa no está pidiendo que se dé prevalencia al convenio de sector sobre el de empresa, que es una de las medidas que quiere acometer el Gobierno y que supondría modificar la reforma laboral de 2012.

En este sentido, Garamendi ha subrayado que en los papeles que España ha enviado a Europa no pone en ningún sitio que se vaya a derogar la reforma laboral de 2012. "¿Se puede mejorar esta reforma? Sí, todo es mejorable y es lo que hay que intentar, pero los grandes titulares ayudan poco. Nosotros no queremos estar en la pelea política", ha dicho.

El dirigente empresarial ha pedido a la clase política y al Gobierno seguridad jurídica y estabilidad en las reglas del juego para "no espantar" a inversores, accionistas y fondos. "A las empresas les preocupan más las reformas y las contrarreformas que los fondos europeos porque lo que quieren es estabilidad", ha señalado.

En todo caso, ha insistido en que los empresarios piensan trabajar por un acuerdo, "pero en los objetivos de Europa", y ha avisado de que no se "puede unificar y unir, que es lo que se pretende, la palabra temporalidad con la de precariedad".

"Desde el punto de vista técnico vamos a estar y a trabajar en la mesa y con seriedad. Parece que los empresarios somos malísimos ahora, pero hemos hecho doce acuerdos muy complicados. Desde luego el ruido mediático y la filtración de papeles ayudan muy poco a que esto funcione", ha lamentado el dirigente empresarial.

Respecto a la posibilidad de establecer un porcentaje máximo de temporalidad del 15% a las plantillas de las empresas, Garamendi cree que lo que hay que hacer es analizar la situación de la temporalidad por sectores y no ligar esto con la precariedad laboral.

Reproche a Podemos

En relación a esta filtración de papeles, ha criticado que, por ejemplo, hace dos días se les entregara a los agentes sociales desde el Ministerio de Seguridad Social un documento de hoja y media con el diseño del mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) que debe estar listo antes del 15 de noviembre.

"Algún medio tenía el documento y los datos y yo me entero por la prensa de los datos. Eso no puede ser y eso es lo que está pasando", ha denunciado Garamendi, que también ha reprochado a una parte del Gobierno, la de Podemos, que haya introducido "un montón de enmiendas" a la primera pata de la reforma de pensiones que acordó el Ejecutivo con los agentes sociales.

"¿Qué validez me da el Gobierno si un partido que está dentro del Gobierno, que tiene ministros, enmienda este acuerdo? ¿Va a hacer lo mismo con los siguientes acuerdos que hagamos?", se ha preguntado.

Precisamente, y en relación a la propuesta del Gobierno sobre el futuro MEI, en la que se plantea una subida de cotizaciones sociales de medio punto durante diez años, Garamendi ha pedido "el mapa completo", con todos los datos.

"A mi no me vale una hoja y media para decirnos que tenemos que dar el visto bueno en 14 días. Es muy poco serio", ha criticado el dirigente empresarial, que ha incidido en que las cotizaciones sociales son un "impuesto" y en que son un 30% superiores a la media europea.

"Es que no es sólo el 0,5% de subida. Es que luego hay que saber si destoparán cotizaciones. Es que no me vale que vayas por tramos y te acepte esto y mañana me metas otra", ha argumentado Garamendi, que ha pedido al Pacto de Toledo que se pronuncie sobre este tema.

El dirigente de la CEOE ha insistido en que tanto en la reforma laboral como en la de pensiones lo que pide son "tres cosas que le preocupan sobremanera: seguridad jurídica, estabilidad regulatoria y calidad de la norma".

"Los empresarios somos optimistas por encima de todo, pero salimos a jugar los partidos con las normas que nos pone el Gobierno (...) La inseguridad no anima a que las empresas, que son las que hacen crecer al país, quieran invertir", ha advertido.

Garamendi, que ha asegurado que, frente a las previsiones del Gobierno, la economía española crecerá este año menos del 5%, ha reiterado que su mensaje al Ejecutivo y a las formaciones políticas que lo que necesitan las empresas son "reglas estables".

"El panorama es bueno, la imagen de España es muy superior fuera que dentro, pero las normas deben estar colocadas ordenadamente", ha subrayado.

En este sentido, y de cara a los fondos europeos, ha recalcado que las empresas privadas tendrán que invertir cuatro de cada cinco euros de los PERTE, que no son "un regalo" y que, por tanto, es clave que exista seguridad. "Como espantemos a los fondos, accionistas, inversores, cuidado", ha alertado.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, ha pedido también "prudencia", pues "toda política que se intente desde el Gobierno tiene que ser coherente con un sistema donde la empresa sea el motor". "No hay que ponerles dificultades y trabas ahora (...) En tiempos de turbulencia no hay que hacer mudanza", ha apuntado.