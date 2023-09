Fallece Juan de Dios Torralbo Caballero, catedrático de Filología Inglesa de la UCO

Juan de Dios Torralbo Caballero, catedrático de Filología Inglesa de la Universidad de Córdoba (UCO), ha fallecido este sábado a los 46 años. Natural de Doña Mencía, el profesor Torralbo era Doctor en Estudios Ingleses por la UCO y también doctor en Lengua Española y sus Literaturas por la Universidad Complutense de Madrid. Cursó los másteres de Estudios Ingleses (UCO), Literaturas Hispánicas (UCO) y Psicología y Seguridad Vial (INTRAS, UV).

Sus líneas principales de investigación fueron la traducción literaria, la recepción de poesía inglesa en España, la literatura inglesa de la Restauración y la sociología del texto literario. Pertenecía al Grupo de Investigación Research in English and Related Literature. Formaba parte de los proyectos de investigación subvencionados por el Gobierno de España: Portal digital de la Historia de la Traducción en España (PTE), coordinado por Luis Pegenaute y Francisco Lafarga; y Teatro español y europeo de los siglos XVI y XVII: patrimonio y bases de datos (EMOTHE), dirigido por Jesús Tronch.

De Dios Torralbo enseñaba literatura y análisis de textos en el Grado de Estudios Ingleses y de traducción literaria en el Máster de Traducción Especializada de la UCO. Ha impartido docencia como profesor invitado en cursos de grado y de posgrado en otras universidades, tales como King’s College, University College of London (UCL), Orleans, Clermont Auvergne, Nîmes y Montpellier y Catania. También daba clases en el Centro Intergeneracional en el que era uno de sus docentes más queridos.

Ha dirigido cuatro tesis doctorales sobre literatura y traducción literaria. Ha publicado sus trabajos en las editoriales Peter Lang, De Gruyter, Brill, Reichenberger, Narr Verlag, L’Harmattan y Cátedra, entre otras y en las revistas especializadas Études Anglaises, Lebende Sprachen, Signa, British and American Studies. BAS, Brno Studies in English, Hermeneus, Romanticismi, Societal Studies, Monteagudo, Impossibilia, The Grove, SEDERI, Ámbitos, Revista Canaria de Estudios Ingleses, Alpha, Siglo Diecinueve, Anuario de Estudios Filológicos y Open Cultural Studies.

En el terreno de la gestión académica, ha ocupado los cargos de director de Formación Permanente e Innovación Docente, Director Académico del Servicio de Lenguas, UCOidiomas, Vicedecano de Relaciones Internacionales y Estudiantes, en la Facultad de Filosofía y Letras, Vicedecano de Movilidad y Relaciones Internacionales en la Facultad de Filosofía y Letras y Coordinador de Movilidad de la Facultad de Filosofía y Letras.

También era académico correspondiente de la Real Academia de Córdoba por Castro del Río desde el 12 de noviembre de 2020.

El rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo Rodríguez, ha expresado en nombre de la comunidad universitaria sus condolencias a familiares y amigos del profesor Torralbo Caballero y su más profunda consternación por esta irreparable y dolorosa pérdida para la Universidad.