Educación autoriza la ampliación de unidades en dos colegios privados de Córdoba

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía ha aprobado la concesión de una modificación de la autorización administrativa a dos centros docentes privados de la provincia de Córdoba, por la que ambos amplían sus unidades y su capacidad para el alumnado.

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado las autorizaciones para el centro docente privado de Educación Primaria Virgen de la Fuensanta, de Córdoba capital, y el centro de Educación Primaria Jesús Nazareno, de Aguilar de la Frontera.

El colegio Virgen de la Fuensanta había solicitado la ampliación del mismo en unaunidad de Educación Básica especial con cinco puestos escolares y, en el caso del colegio Jesús Nazareno de Aguilar de la provincia también requería la ampliación del mismo en una unidad de Educación Básica Especial con cinco puestos escolares.

Para ambos colegios, la Consejería ha autorizado la solicitud y en ambos casos, a partir de ahora, quedan configurado con seis unidades de Educación primaria para 150 puestos escolares y una unidad de Educación Básica Especial para cinco puestos escolares, respectivamente.

Actualmente está vigente el periodo de escolarización para el curso 2024-2025, momento en que las familias buscan centro para sus hijos y desde Educación se establece las unidades de cada etapa educativa en los centros públicos y concertados.

Fuentes de Educación señalan a este periódico que los centros privados pueden solicitar autorización para diferentes tipos de enseñanzas siempre que cumplan con espacios, requisitos técnicos, profesorado cualificado, etcétera. Y, al ser centros privados, “la puesta en marcha y funcionamiento se realiza con fondos propios”, no públicos.

Aseguran que “muchos de estos centros privados que solicitan autorización luego no la ponen en funcionamiento. Transcurrido un tiempo pertinente, incluso, se les retira”, si está en uso.

Mientras tanto, en los centros docentes públicos o sostenidos con fondos públicos, la autorización para ampliar unidades depende de la administración, de la Junta de Andalucía. En estos casos, para ampliar unidades de FP, Bachillerato, ESO, Atención a la diversidad u otras enseñanzas, “hay que tener en cuenta solicitud del centro, que haya alumnado, espacios, profesorado, análisis del entono, etc”, quedando así la decisión en manos de Educación, que costea los centros.

