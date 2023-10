Denuncian la “sobrecarga asistencial” en las urgencias del Hospital Reina Sofía

El Sindicato de Enfermería SATSE-Córdoba ha denunciado “la situación de saturación” del servicio de Urgencias de adultos del Hospital Reina Sofía, la cual, “lejos de ser un hecho puntual, es una situación mantenida en el tiempo, y que además es plenamente conocida por los responsables, tanto de este Hospital como del SAS”.

“A pesar de ello, continúan mirando para otro lado en vez de solucionar el problema, demostrando una gran incompetencia como gestores y falta de sensibilidad hacía las necesidades de los pacientes”, apuntan desde el sindicato en un comunicado.

El servicio de Urgencias de este Hospital, afirma SATSE, recibe una gran afluencia de pacientes a lo largo del año, al margen de las épocas de “Alta Frecuentación” en las que esta afluencia aumenta de forma exponencial. Por lo tanto, entiende que esta unidad debe estar en todo momento dotada del personal sanitario en general, y personal de Enfermería en particular, necesario para ofrecer una atención urgente de calidad a los pacientes, y evitar los interminables tiempos de espera de estos para ser atendidos, los cuales además en muchas ocasiones acaban focalizando su “enfado” por las largas esperas en los profesionales, que no son otra cosa que unos “sufridores” más de la situación.

La “lamentable realidad”, aclara SATSE, es que este servicio “no está dotado con el personal de Enfermería suficiente”, pues, por un lado, no se cubren las ausencias legales por bajas de enfermedad, accidente de trabajo, permisos o licencias y, por otro, las actividades asistenciales asignadas a estos profesionales cada vez son más complejas, lo cual significa que requieren más tiempo y dedicación para su realización. “Y por desgracia no se ha aumentado la dotación de Enfermeros para que ello no repercuta negativamente tanto en la sobrecarga asistencial sobre los profesionales, como en la calidad de los cuidados a los pacientes”.

Con esta situación de falta de personal y sobrecarga asistencial, los Profesionales sanitarios en general, y los Profesionales de Enfermería en particular, se sienten “agotados a nivel tanto físico, mental como emocional, y al límite de sus fuerzas pues esta circunstancia se lleva manteniendo ya por mucho tiempo y se ha convertido en insostenible, generándoles riesgos para su salud física y psíquica”.

Finaliza SATSE exigiendo una vez más a la Dirección del Reina Sofía la sustitución del 100% de los Profesionales de las Urgencias que se encuentran de Baja por enfermedad, reducciones de jornada por cuidados de menores o personas mayores a su cargo, permisos reglamentarios, accidentes de trabajo, etc., así como la contratación de los Profesionales necesarios para hacer frente a la mayor carga asistencial derivada de la mayor complejidad de la actividad asistencial en este Servicio de Urgencias. De no ser así, SATSE declina toda la responsabilidad de cualquier deficiencia asistencial para los pacientes que de esta situación se pudiese derivar como consecuencia de la falta de Enfermeras en la Dirección Gerencia de este Hospital.