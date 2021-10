Denuncian la quema de plásticos en fincas agrícolas en vez de retirarlos como residuos

Ecologistas en Acción ha puesto en conocimiento de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía en Córdoba "presuntas prácticas agrícolas perjudiciales para el medio ambiente y la salud pública" en parcelas agrícolas del término municipal de Posadas, donde señalan que no se retiran los plásticos del cultivo de sandía para su adecuada gestión como residuo agrícola, sino que o bien se queman o bien se trituran y mezclan con la tierra.

Con varias imágenes donde se pueden ver los plásticos en distintos terrenos de dichas parcelas, la denuncia de Ecologistas -a la que ha tenido acceso este periódico-, señala que "alternativamente, la propiedad o el arrendatario, o bien amontona y quema el desecho de plástico como hace unos años se hacía con los rastrojos, o bien, dejan la cubierta de plástico sobre la parcela de cultivo y pasan el tractor con la grada para triturar y mezclar el plástico con la tierra".

"Además del impacto ambiental sobre el suelo y agua y sus efectos indirectos sobre la fauna silvestre, cabe recordar, que los residuos de plástico acumulado en el agua (ríos, embalses y mares), se deshacen en fragmentos mínimos, microplásticos, que ya se han detectado en los análisis de las aguas para consumo humano y en algunos organismo vivos", advierte la organización ecologista.

Las parcelas objeto de la denuncia están identificadas en la cartografía del término municipal de Posadas y en ellas se cultiva desde hace años sandía para consumo humano. La técnica utilizada requiere del uso de plástico, que a modo de lona cubre toda la superficie destinada a este cultivo. Cuando se recoge el cultivo, en dichas fincas, el plástico no se retira para su adecuada gestión como residuo agrícola.

Ante ello, desde Ecologistas en Acción han solicitado a la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía en Córdoba que admita la denuncia presentada y actúe ante ello.

