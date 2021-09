La demanda eléctrica en Córdoba, similar a la de veranos anteriores a pesar del precio de la luz

La demanda eléctrica en la provincia de Córdoba ha sido muy similar entre junio y agosto de este año que en 2020 y 2019, cuando el precio de la luz era mucho más bajo. Según los datos de Endesa, facilitados a este periódico, la demanda se mide en picos. Todos han sido muy similares a los de los años anteriores. Eso sí, han estado muy lejos de los de 2015, el año en el que se batieron todos los récords de demanda eléctrica.

Este verano de 2021 ha tenido unos picos de demanda muy similares a los del extraño verano de 2020, en el que muchos turistas no habían llegado a la provincia y muchos cordobeses no se habían ido a la playa. No obstante, también han sido parecidos a los del año 2019, un año normal y en el que además los precios de la electricidad no se habían multiplicado como en la actualidad.

Como curiosidad, los picos de demanda eléctrica en Córdoba no han coincidido con los días de más calor. En el caso de la ola de calor de agosto hay una explicación: coincidió con el fin de semana, lo que hizo que muchas fábricas y negocios (principales consumidores de electricidad) estuvieran cerrados. En este sentido, en lo que llevamos de verano (en Endesa hay registros desde mediados de junio) en la provincia de Córdoba la punta de demanda se registró el 11 de julio a las 14:45 con 723,18 megavatios. La ola de calor fue en agosto.

"Tenemos datos muy similares en los meses de más calor. Repasando los datos diarios, no hay grandes diferencias entre unos meses y otros ni entre 2021, 2020 o 2019. Son datos muy constantes, con la bajada propia en fines de semana", aseguran desde Endesa, a preguntas de este periódico.

En junio de 2021, el pico de demanda fue el día 15, con 534 megawatios a las 11:12 de la mañana. En agosto ocurrió el día 11 a las 14:44, con un pico de demanda de 793 megawatios. "Si lo comparamos con el año pasado, la punta de demanda el verano pasado a estas alturas fue el 7 de agosto de 2020 a las 14:18, con 737 megawatios". En 2019, la punta máxima del verano fue el día 24.07.19 con 683,64 megawatios a las 15:56.

La punta de demanda más alta registrada en la provincia de Córdoba fue el 8 de julio de 2015, con 1.017 megawatios de punta de demanda, prácticamente un 30% más que este verano.