El delegado de Cooperación en la Diputación apoya al pueblo saharaui y exige respeto al derecho internacional

El delegado de Cooperación al Desarrollo de la Diputación de Córdoba, Ramón Hernández (IU), ha mostrado su “completo rechazo” a la postura expresada por el presidente del Gobierno sobre el Sáhara Occidental y su solidaridad con el pueblo saharaui, a la vez que ha exigido “respeto al derecho internacional y al mandato de las Naciones Unidas, que se ha posicionado abiertamente a favor de la celebración de un referéndum de autodeterminación que le permita expresar libremente su decisión sobre su futuro”.

Según ha expresado Hernández, “lo contrario sería perpetuar el ataque a los derechos humanos que lleva décadas perpetrando Marruecos contra la población del Sáhara Occidental”. En este sentido, ha manifestado “su total apoyo a las movilizaciones en defensa del derecho del pueblo saharaui a elegir sobre su futuro, convocadas por asociaciones que trabajan en la zona, y con las que esta Diputación lleva años de estrecha colaboración”.

El delegado de Cooperación ha recalcado los “importantes lazos de hermandad que nos unen con el vecino pueblo del Sáhara”, así como “el compromiso histórico de esta Diputación con la población refugiada en los campamentos de Tindouf, con la que venimos colaborando a través de distintos programas desde finales de los años 90 y siempre de la mano de colectivos y ayuntamientos de la provincia”.

En este sentido, Ramón Hernández ha aludido a iniciativas como la caravana solidaria, para el envío de alimentos y material médico, la mejora de instalaciones o equipamientos en los campos de refugiados o el programa 'Vacaciones en paz'.

Asimismo, ha recordado que “hace un año esta Diputación secundó la 'Marcha por la libertad del pueblo saharaui', que recorrió el país durante los meses de mayo y junio, lo que demuestra el apoyo sin fisuras de la institución a su lucha por la autodeterminación y los Derechos Humanos”.

Velarde afirma que Unidas Podemos mantiene su postura sobre el Sáhara ante la decisión del PSOE

Por su partre, la secretaria general de Podemos Andalucía, Martina Velarde, ha destacado que su formación, también en el seno del Gobierno de la Nación a través de Unidas Podemos (UP), mantiene su postura, en cuanto al derecho a la autodeterminación de la antigua colonia española del Sáhara Occidental, asegurando que el Ejecutivo central no ha adoptado una nueva postura al respecto, sino que solo lo ha hecho el PSOE.

En este sentido y en declaraciones a los periodistas en Córdoba, la también diputada nacional de Unidas Podemos ha dejado claro que la decisión de avalar la postura de Marruecos de que el Sáhara sea una autonomía del Reino Alauí “no se toma en el seno del Gobierno”, sino que “esa decisión la toma el PSOE”, que, además, no ha consultado al respecto “a su socio de Gobierno, que somos Unidas Podemos”.

Es más, según ha subrayado, en Unidas Podemos lo tienen “claro”, pues su “posición no ha cambiado nunca, desde que entramos en política, y evidentemente menos ahora”, con lo que “estamos viviendo a nivel internacional”, argumentando que en la formación morada respetan “las resoluciones de Naciones Unidas con respecto al derecho de autodeterminación” del pueblo saharaui “y no vamos a cambiar de opinión”.

En consecuencia, es el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, “el que tenga que explicar por qué” ha dado “ese viraje, cuando llevaban en su programa electoral” la defensa del derecho a la autodeterminación del Sáhara, algo que ha mantenido “casi desde el principio de la democracia” en España, de modo que en Podemos no entienden ese cambio de postura y “tendrá que explicarlo el señor Sánchez”, dado que en Podemos siguen “en la misma posición” que han mantenido “siempre”.

Junto a ello y ante la pregunta de si esta cuestión puede perjudicar al mantenimiento del actual Gobierno de coalición entre PSOE y UP, Martina Velarde ha respondido que la nueva postura de los socialistas sobre este asunto “ni siquiera beneficia a los acuerdos con Argelia”, con lo que ahora toca “hablar y dialogar” en el “seno del Consejo de Ministros”, sobre “lo que no se ha hecho hasta ahora”, es decir, en cuanto a que “no se ha contado” con “la opinión” de UP sobre este asunto.