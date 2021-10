Un curso del ceiA3 analiza el mapeo de la humedad del suelo con estudio agronómico

El coordinador general del ceiA3 y vicerrector de Investigación y Desarrollo Territorial de la Universidad de Córdoba (UCO), Enrique Quesada, ha inaugurado recientemente el 'Training Network Courses (TNC)' del Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario ceiA3 'Remote sensing sources for soil moisture monitoring: scalling and assimilation in hydrological application', en el marco del convenio con Santander Universidades, acerca del mapeo de la humedad del suelo con estudio agronómico.

Según ha indicado el campus en una nota, Quesada ha afirmado que una de las funciones del ceiA3 es el contacto con el territorio y agentes implicados en el desarrollo de la agricultura y de la ganadería en Andalucía al estar siempre "en la cresta de la ola para que todas las tecnologías que se desarrollan en los laboratorios de las instituciones que integran el ceiA3 terminen por adquirir una aplicación práctica en el sector productivo".

En ese sentido, el coordinador general del campus ha destacado que los 'TNC' ceiA3 son "una herramienta muy importante para llevar estas tecnologías directamente a usuarios al más alto nivel" ya que se tratan de cursos especializados donde "los mejores especialistas permiten ese salto cualitativo y cuantitativo del conocimiento desde su aplicación a nivel de laboratorio hacia el territorio".

Esta iniciativa, ha afirmado el coordinador general del ceiA3, tiene una naturaleza significativa "tanto para el alumnado que pretende seguir su carrera investigadora con alguna tesis doctoral", como desde el punto de vista de la empleabilidad ya que se trata de tecnologías de vanguardia mediante el conocimiento de los grupos de investigación, "que les puede permitir el acceso a la empleabilidad a través de una práctica de empresa o directamente en la contratación".

El curso se ha llevado a cabo en el edificio Leonardo Da Vinci, ubicado en el Campus de Rabanales de la UCO, con 18 personas inscritas y 33 horas de duración y cuyo objeto es profundizar en el estado del arte del mapeo de la humedad del suelo desde perspectivas hidrológicas/agronómicas.

El investigador ceiA3 del grupo de investigación adscrito al campus 'Dinámica fluvial e Hidrología|TEP-248' de la Universidad de Córdoba y director académico del 'TNC', Rafael Pimentel, ha añadido que el curso está compuesto por estudiantes de doctorado principalmente o postdoctorales así como perfiles internacionales", y que el curso contará con sesiones teóricas y prácticas "en las que trabajaremos con softwares y modelos punteros para el estudio de la humedad del suelo".

La oferta de cursos 'Training Network Courses 2021' puede consultarse aquí y es una acción promovida en el marco del convenio ceiA3 con Banco Santander Universidades.