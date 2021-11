CSIF denuncia las “pésimas” condiciones del nuevo emplazamiento del servicio de Lencería del Reina Sofía

CSIF ha denunciado a través de una nota de prensa "el profundo malestar existente entre el personal del servicio de Lencería del Hospital Universitario Reina Sofía, encargado de preparar y entregar los uniformes de los profesionales del centro sanitario", debido a las “pésimas” condiciones de las nuevas instalaciones a las que han sido trasladados recientemente. El nuevo espacio se ubica debajo de la rampa que daba acceso a las antiguas Urgencias y en la que actualmente se encuentra la Unidad de Tratamientos Ambulatorios.

La responsable del Sector de Sanidad de CSIF Córdoba, María Maestre, señala que esta ubicación, que se destinaba anteriormente a almacén para guardar los carros de basura, “no reúne las condiciones adecuadas que debe tener un espacio de trabajo como consecuencia, entre otros motivos, a las bajas temperaturas se están registrando allí en los últimos días, llegando incluso a descender el termómetro por debajo de los 17 grados, nivel mínimo establecido por la normativa de prevención de riesgos laborales para los centros de trabajo”.

CSIF hace mención a otras deficiencias de estas instalaciones, como son la presencia de desniveles con escalones y rampas para pasar de una zona a otro con el consiguiente riesgo de caídas, además de que el techo tiene una inclinación al estar debajo de una de estas pendientes y sus terminaciones son chapas metálicas. Los problemas de algunos trabajadores para pasar por la puerta de entrada debido a que mide menos de lo normal son otras de las carencias que sufre diariamente este personal, denuncian.

CSIF Sanidad Córdoba resalta que “nos parece inadmisible que un hospital de la importancia y el prestigio que tiene el Reina Sofía pretenda que este espacio se convierta en la ubicación definitiva del servicio de Lencería del centro sanitario, máxime cuando tiene la intención de utilizar su anterior emplazamiento para colocar la maquinaria de la línea fría de alimentación que está previsto que se ponga en funcionamiento en breve, algo que, a nuestro juicio, supondrá un empeoramiento de la calidad de la comida y, probablemente, una reducción importante de la plantilla de Cocina”.

