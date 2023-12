Covap, dos ingenieros y Dcoop, premiados por la Junta por su aporte a la agricultura y a la ganadería

La Consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha presidido este viernes la entrega de los Premios Andalucía de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en un acto solemne celebrado en el centro Federico García Lorca de Granada. La consejera ha puesto en valor la contribución de la agricultura y la pesca a la alimentación, que ha destacado como “el gran concepto que debemos defender”.

Carmen Crespo ha dicho que en Andalucía “lo estamos haciendo bien, con una agricultura y una pesca sostenibles, pero que además tienen que ser competitivas, porque si no son productivas no atraerán a las futuras generaciones”, según ha recogido la Consejería en una nota de prensa.

Durante su intervención en el cierre del acto, la consejera ha asegurado que “el concepto de alimentación” tendrá cada vez más peso en Europa y ha expresado la necesidad de que las autoridades comunitarias ayuden a los sectores productores “en estos momentos de altos costes de producción y de sequía, que nos ayuden a ser cada vez más sostenibles, porque sin la alimentación el mundo no come y no puede desarrollarse”.

Aprovechando la entrega de los Premios Andalucía de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo ha reivindicado el papel del sector primario “porque hay que hablar de agricultura, de pesca, de agua y de desarrollo rural” y ha agradecido a las autoridades, en especial a la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, a los representantes de las organizaciones agrarias y de las cooperativas y a los premiados su labor en defensa del mar y el campo andaluz.

Con estos galardones, la Junta de Andalucía distingue a empresas y personas del mundo agrario y pesquero que han destacado por la labor que realizan, poniendo a la comunidad autónoma en vanguardia y llevando la marca de Andalucía por todo el mundo.

Al respecto, Carmen Crespo ha dicho que todos ellos contribuyen “a dar un futuro mejor a Andalucía”. Los Premios Andalucía de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural tienen en esta XVII edición ocho categorías, como es habitual, y diez premiados, ya que en las modalidades de `Iniciativa a la Mujer y en Sostenibilidad son dos los galardonados en cada una de estas modalidades.

En la categoría Iniciativa de Mujeres los premios han sido para Cintia García Sánchez, una joven de Vélez Rubio que ha puesto en marcha una quesería artesanal después de cursar estudios de Ingenería Química. También ha recibido este galardón Silvia Fernández Díaz, joven almeriense del municipio de Adra, licenciada en Derecho, que ha apostado por el sector agroalimentario como productora de hortalizas. De ellas, la consejera de Agricultura ha destacado “su valentía, porque sois un ejemplo para que muchos jóvenes que piensan dedicarse a la agricultura”.

En la modalidad de Sostenibilidad el premio ha sido para Castillo de Canena y para Covap. La aceitera Castillo de Canena tiene más de dos siglos de historia, aprendizaje y compromiso con la excelencia. Es líder mundial en el sector del Aceite de Oliva Virgen Extra Premium y ofrece productos de alta gama con novedosas propuestas gastronómicas basadas en el AOVE de las variedades picual, arbequina y royal.

En cuanto a La Cooperativa del Valle de Los Pedroches (Covap), destaca su dilatada trayectoria con una evolución continua e imparable. Con 4.500 ganaderos asociados, presume de ofrecer un nuevo concepto agroalimentario que va más allá de la agricultura y la ganadería tradicional, basado en la calidad como premisa absoluta. Carmen Crespo ha alabado los proyectos de economía circular de la cooperativa “y especialmente le quiero agradecer el apoyo a las cooperativas más pequeñas, demostrando que Covap es una cooperativa que preserva el territorio y ayuda a los más débiles”.

En la categoría de Impulso a la calidad ha sido distinguida la Asociación Interprofesional de Fresas y Frutos Rojos de Andalucía Interfresa, que emplea a través de sus cooperativas asociadas a más de 150.000 trabajadores dedicados a la producción, transformación y comercialización de fresas, arándanos, moras y frambuesas. La consejera de Agricultura ha puesto en valor el trabajo realizado por Interfresa en defensa de los frutos rojos cuando han sufrido campañas de descrédito en algunos países de Europa “entonces Interfresa estuvo ahí y defendió al sector como nadie, igual que en Doñana, que nos ha estado ayudando junto a las organizaciones agrarias”.

El galardón en Eficiencia y apuesta hídrica ha sido para Andrés del Campo. El cordobés es ingeniero agrónomo por la Escuela Superior de Ingeniería Agronómica de Córdoba y lleva 25 años al frente de la defensa del regadío y de las comunidades de regantes. En 1996 fue elegido por primera vez presidente de Fenacore, y no abandonó la primera línea hasta la Junta General de junio de este año.

Entre otros cargos, Andrés del Campo ha sido miembro del Consejo Nacional del Agua y de su Comisión Permanente y cofundador del Foro del Agua y del Foro Agrario de Madrid, vocal de la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y co-fundador de Feragua (Federación Andaluza de Comunidades de Regantes) de Sevilla.

Carmen Crespo ha dedicado palabras cariñosas a Andrés del Campo y al hilo de su trayectoria profesional ha señalado que “todas las fuentes hídricas son necesarias, las presas, las conducciones o las aguas regeneradas, porque el agua no es infinita”. Ha agregado que “el regadío sostenible es parte del futuro de nuestros jóvenes, porque permite el cultivo sostenible para alimentar al mundo”.

Dcoop, en concreto su departamento de I+D+i, ha obtenido la distinción a la Iniciativa innovadora. Esta cooperativa de segundo grado agrupa a 70.000 familias de agricultores y ganaderos en más de 180 cooperativas.

En la modalidad de Pesca ha recibido el premio Grupo Ubago, compañía malagueña líder en el sector de conservas de pescado, ahumados, bacalao y salazones con noventa años de trayectoria. Ubago se sustenta en una clara vocación industrial y comercial, que apuesta por la alta tecnología y el I+D+i para emplear procesos innovadores y automatizados que se complementan con un equipo humano de alta cualificación.

En la categoría de Agricultura el premio ha sido para el cordobés Vicente Pérez García de Prado, ingeniero técnico agrícola que ha dedicado buena parte de su vida profesional a la agricultura y a la ganadería, tanto en su faceta privada como al servicio público desde la Administración. Ha sido viceconsejero de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural y antes secretario general de Agricultura, Ganadería y Alimentación en la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

Desempeñó su trabajo también en el mundo cooperativo agroalimentario como director comercial de la Cooperativa Virgen de la Bella en Lepe (Huelva) y anteriormente, fue director general de Asaja-Andalucía y consejero titular del Grupo Segundo del Consejo Económico y Social de Andalucía (CESA). La consejera de Agricultura ha agradecido a Vicente Pérez su contribución a la defensa de Andalucía en la Política Agrícola Comunitaria (PAC) “porque él ha luchado y ha evitado que Andalucía perdiera 1.500 millones de la PAC. Vicente es nuestro maestro, es un hombre de bien, justo y con criterio”.

Por último, en Comunicación y Medio Rural ha sido la cooperativa del poniente granadino Los Gallombares la que ha conseguido el galardón de la Consejería de Agricultura, que premia así el compromiso con la calidad en el cultivo del espárrago verde. La cooperativa agrupa a más de 500 socios que aúnan un alto grado de compromiso con su trabajo en la producción del espárrago verde, con el cuidado del medio ambiente, para ofrecer al consumidor un producto de delicado sabor y extrema calidad.