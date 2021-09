Sin costaleros y evitando calles estrechas: las cofradías pactan retomar así las procesiones

El Ayuntamiento de Córdoba, la Agrupación de Cofradías y la Delegación de Salud y Familias de la Junta de Andalucía han acordado un protocolo de actuación con el objetivo final de recuperar "la normalidad absoluta de las procesiones en las calles de Córdoba”, según ha informado el Consistorio a través de una nota de prensa. El acuerdo fija que los pasos vayan sin costaleros y que las procesiones eviten las calles estrechas para que no se produzcan aglomeraciones.

Tras la reunión de trabajo se recordó el “respeto necesario” a las “medidas fijadas por la autoridad sanitaria” vigentes en estos momentos y que pese a la “no recomendación” se arbitrarán medidas para poder autorizar la vuelta de procesiones y cultos en la vía pública, expone el Ayuntamiento en su comunicado.

"El respeto a las medidas de distancia, evitar las aglomeraciones en el recorrido y la imposibilidad de que participen costaleros" son medidas que “hay que seguir aplicando como medidas necesarias en este momento de nivel de alerta sanitaria”. El protocolo de actuación fijado en la reunión será revisable cada mes o cada vez que se modifique el nivel de alerta o la autoridad sanitaria especifique cambios en las medidas a adoptar.

Así, el acuerdo entre Ayuntamiento, Agrupación de Cofradías y Salud contempla que en esta primera fase de “vuelta gradual y prudente” se evitarán aglomeraciones fijando itinerarios que eviten calles estrechas, así como el uso de mascarilla y distancia social que fijan las medidas sanitarias, así como el acorte en la medida de lo posible del recorrido procesional. En este intervalo “transitorio” hasta recuperar la normalidad previa a la pandemia, se plantea que en el traslado de las imágenes se usen en vez de pasos parihuelas o andas de menor tamaño que permitan mantener la distancia sanitaria entre quienes las porten.

"Respecto a la intervención de bandas de música durante este primer momento de vuelta de los cultos a la calle se respetará la normativa sobre medidas sanitarias que a tal efecto está publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía", agregan.

Tanto los organizadores como los participantes en este tipo de actos deberán tener siempre la prudencia que la situación actual exige, cumpliendo también estrictamente la normativa sanitaria que este en vigor y las medidas de prevención establecidas cuando se realice un acto de culto público externo; no debiendo asistir quien se encuentre en aislamiento, cuarentena o síntomas compatibles con la Covid.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!