Córdoba vuelve a ser la provincia andaluza que más autónomos pierde respecto a hace un año

Córdoba ha perdido 295 autónomos respecto a febrero de 2022. La provincia vuelve a ser por segundo mes consecutivo la que presenta mayor caída de trabajadores por cuenta propia de toda Andalucía.

Concretamente, según los datos facilitados por la Federación de Asociaciones de Trabajadores de España (ATA), Córdoba cerró febrero de 2023 con 53.773 autónomos, un 0,5% menos que los 54.068 que había hace justo un año, y 260 menos que en enero.

La destrucción del empleo autónomo en el último mes ha vuelto a ser especialmente fuerte en el comercio y la construcción, que pierden 120 y 54 trabajadores por cuenta propia. Les sigue la Industria, con -50, la hostelería, con -20, y las profesiones artísticas, con -16.

Sin embargo, si se compara con enero de 2022, la construcción tiene todavía un balance positivo y gana autónomos (+6). Aunque la caída de la actividad en este sector comienza a ser palpable mes a mes, teniendo en cuenta que, desde la pandemia, la construcción ha sido el sector refugio de muchos parados senior, que se han dado de alta para poder trabajar haciendo obras.

Mientras tanto, el comercio, se ha dejado 24 autónomos respecto a febrero de 2022.

Ese sector es, precisamente, el que más número de autónomos aglutina en Córdoba, con un total de 14.604 a febrero de 2023. Es decir, prácticamente uno de cada 3 autónomos de Córdoba trabaja en el sector del comercio.

El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) ha perdido 4.607 autónomos respecto a febrero del año pasado. Seis comunidades siguen perdiendo autónomos: Castilla y León (-131 autónomos), Asturias (-84 autónomos), Castilla-La Mancha (-66 autónomos), Extremadura (-35 autónomos), Aragón (-18 autónomos) y La Rioja, con dos autónomos menos que en enero.

Por sectores, el comercio sigue su particular caída libre, con un descenso de 1.317 cotizantes autónomos menos en un solo mes. La mayor subida del mes la registra la construcción, con un aumento de 1.219 cotizantes autónomos a la Seguridad Social durante el mes de febrero.

